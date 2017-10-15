Клуб болельщиков БАТЭ запросил у Сергея Румаса официальный комментарий по поводу роли Толкачева в «деле Веремко»

— В статье № 45 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2017 указано, что «Члены дисциплинарных органов не могут являться членами Исполкома Ассоциации, а также официальными лицами, официальными лицами матча и являться членами более одного коллегиального дисциплинарного органа».



— Согласно статье № 1 Положения Комитета по этике, «официальное лицо — облеченное полномочиями должностное лицо, выполняющее организационно-распределительные или административно-хозяйственные функции в следующих субъектах футбола — АБФФ, клубы, члены АБФФ, в том числе (но не ограничиваясь этим), руководители указанных организаций (член исполнительного органа и т. п. ), члены органов управления указанных организаций, а также члены комитетов, комиссий, советов и иных аналогичных органов указанных организаций, футбольные судьи и их помощники, инспекторы матчей, делегаты матчей, тренеры, врачи, начальники футбольных команд, администраторы футбольных команд, пресс-атташе и иные физические лица, отвечающие за технические, медицинские, административные аспекты деятельности указанных организаций»;



— Также в статье № 1 Дисциплинарного кодекса указано, что «официальное лицо — должностные лица, имеющие право выполнять организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в футбольных клубах либо их объединениях, руководители — члены коллегиальных органов, тренеры, иные лица, ответственные за технические, медицинские и административные вопросы в АБФФ, федерациях футбола областного уровня, членах АБФФ — юридических лицах или футбольных клубах;»



Исходя из вышеуказанных положений нормативно-правовых актов и фактической ситуации в организации работы ДК АБФФ и ДПС АБФФ, просим Вас дать правовую оценку нахождения Толкачева Ю. И. в составе ДК АБФФ.



2. Cогласно п. 4 статьи 60 Дисциплинарного кодекса, «В течение 5 рабочих дней с момента оглашения решение в письменном виде направляется лицу, в отношении которого оно было принято, и в Ассоциацию. Решение, связанное с наложением дисциплинарных санкций, предусмотренных ст.ст. 20 — 22, 26, 28, 29, должно быть направлено в пределах указанного в настоящей статье срока, но не позднее дня, предшествующего дню проведения соответствующего матча, на который распространяется данная санкция.



На текущий момент Веремко С. Н., в отношении которого было вынесено решение о дисквалификации и взыскании денежного штрафа, не получал данного документа ни на один контактный адрес. Просим Вас указать дату, когда данное решение было направлено Веремко С. Н. согласно вышеуказанного положения Дисциплинарного кодекса.