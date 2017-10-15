Футболисты «Леганеса» победили «Малагу» в матче восьмого тура чемпионата Испании

Встреча, состоявшаяся в Малаге в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Аппеит Пирес Габриэль (56-я минута) и Александр Шимановский (78). В составе хозяев на 80-й минуте был удален Ресио.