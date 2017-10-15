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22:16 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Леганеса» победили «Малагу» в матче восьмого тура чемпионата Испании

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. «Малага» потерпела поражение от «Леганеса» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, состоявшаяся в Малаге в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Аппеит Пирес Габриэль (56-я минута) и Александр Шимановский (78). В составе хозяев на 80-й минуте был удален Ресио.

«Леганес» (14 очков) занимает шестое место в турнирной таблице примеры, «Малага» (1) идет последней.

Малага 0:2
Первый тайм: 0:0
Леганес
15.10.2017, 19:30 основной раунд: 8-й тур La Rosaleda
Главные тренеры
Мичел Асьер Гаритано
Голы
8 Аппелт Пирес Габриэл (Д. Сиовас) 56′
11 Александр Шимановски (Х. Эрасо) 78′
Составы
Хименес Гаго Роберто 1
Луис Эрнандес 4
Перес Хуан Карлос 7
84′ Роберто Росалес 18
Эстебан Ролон 5
43′ 81′ Хосе Луис Ресио 14
Адальберто Пеньяранда 16
Диего Ролан 24
38′ 84′ Поль Байс 22
Эммануэль Чеккини 19
56′ Хуанпи Аньор 10
Хони 21
61′ Алекс Мула 28
Хавьер Онтиверос 17
1 Иван Пичу Куэльяр
14 Карнеро Рауль Гарсия
16 Мауро Дос Сантос
20 Хосеба Сальдуа 22′
22 Димитриос Сиовас 47′
8 Аппелт Пирес Габриэл
11 Александр Шимановски
17 Хавьер Эрасо
21 дель Мармоль Рубен Перес 80′
10 Набиль Эль-Жар 70′
24 Дарко Брашанац
25 Нордин Амрабат 63′
12 Клаудио Бовю
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 19
5 Удары в створ 9
4 Угловые 2
21 Фолы 21
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
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Вошел в игру
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