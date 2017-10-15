Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца.
Футболисты «Леганеса» победили «Малагу» в матче восьмого тура чемпионата Испании
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, состоявшаяся в Малаге в воскресенье, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Аппеит Пирес Габриэль (56-я минута) и Александр Шимановский (78). В составе хозяев на 80-й минуте был удален Ресио.
«Леганес» (14 очков) занимает шестое место в турнирной таблице примеры, «Малага» (1) идет последней.
|Мичел
|Асьер Гаритано
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|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|19
|5
|Удары в створ
|9
|4
|Угловые
|2
|21
|Фолы
|21
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)