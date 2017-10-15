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Соперник ФК «Локомотив» по ЛЕ «Копенгаген» проиграл «Оденсе» в матче чемпионата Дании
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Оденсе, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол был забит уже на первой минуте встречи Андерсом Якобсеном.
«Локомотив» 14 сентября в гостях сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. В Москве команды встретятся 23 ноября.