Соперник ФК «Локомотив» по ЛЕ «Копенгаген» проиграл «Оденсе» в матче чемпионата Дании

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
BBC: Собчак встретилась с Путиным и поговорила с ним один на один
«Умные» урны установят в Москве
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од2
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага0
Леганес2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит0
Арсенал Т1
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер0
Боруссия М2
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон2
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье2
Ницца0
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона1
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д1
Александрия0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов0
Рубин1
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Вольфсбург2
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо1
Нант1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне2
Торино2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри2
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория3
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув1
Эвертон1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
14:00
Звезда К0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Депортиво0
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
Павлюченкова выиграла турнир WTA в Гонконге
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
21:21 (мск), источник: Р-Спорт

Соперник ФК «Локомотив» по ЛЕ «Копенгаген» проиграл «Оденсе» в матче чемпионата Дании

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Соперник московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы «Копенгаген» проиграл «Оденсе» в матче 12-го тура чемпионата Дании по футболу.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в воскресенье в Оденсе, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный гол был забит уже на первой минуте встречи Андерсом Якобсеном.

«Локомотив» 14 сентября в гостях сыграл вничью с «Копенгагеном» (0:0) в матче первого тура группового этапа Лиги Европы. В Москве команды встретятся 23 ноября.

Копенгаген
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оденсе
НовостиМатчиСоставСтатистика
Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА проиграл «Ак Барсу», это второе поражение в 23 матчах сезона
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
Бердыев «Ростов» не пожалел. «Рубин» одержал победу на выезде
Теннис во время урагана. Павлюченкова взяла титул в Гонконге
«Интер» — «Милан»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
В Москве могут запретить парковку во дворах
5 способов выжать из балкона максимум
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь