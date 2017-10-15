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Футболисты менхенгладбахской «Боруссии» обыграли «Вердер» в матче чемпионата Германии
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, прошедшая в воскресенье в Бремене, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Ларс Штиндль (27-я минута) и Янник Вестергор (34).
«Боруссия» с 14 очками идет на пятом месте в турнирной таблице бундеслиги, «Вердер», который пока не одержал в чемпионате ни одной победы, с четырьмя очками занимает 17-ю строчку.
|Вердер
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0:2
Первый тайм: 0:2
|Боруссия М
|Александр Нури
|Дитер Хеккинг
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|8
|5
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Маркус Шмидт (Германия)