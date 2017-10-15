Футболисты менхенгладбахской «Боруссии» обыграли «Вердер» в матче чемпионата Германии

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
Новый регламент ГИБДД: остановка без причины и запрет на цепочки
Президент Чехии заявил, что не извинится за слова о Крыме
Главного судмедэксперта Москвы уволили после обысков в моргах
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од2
Динамо К1
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага0
Леганес2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит0
Арсенал Т1
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер0
Боруссия М2
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон2
Ньюкасл Юнайтед2
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье2
Ницца0
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона1
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д1
Александрия0
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов0
Рубин1
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Вольфсбург2
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо1
Нант1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне2
Торино2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри2
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория3
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув1
Эвертон1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
14:00
Звезда К0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Депортиво0
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
СКА проиграл «Ак Барсу», это второе поражение в 23 матчах сезона
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
8 фраз, которые нельзя говорить ипохондрикам
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Родственники полковника Захарченко остались без жилья
Москвич отдал мошеннику 7,6 млн за жилье в Дубае
Фоторепортажи
8Поражение «Ювентуса», семь мячей от «Сити» и другие события выходных
17«Спартак» обыграл «Урал» в матче РФПЛ
21:19 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты менхенгладбахской «Боруссии» обыграли «Вердер» в матче чемпионата Германии

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Менхенгладбахская «Боруссия» обыграла бременский «Вердер» в матче 8-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Бремене, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Ларс Штиндль (27-я минута) и Янник Вестергор (34).

«Боруссия» с 14 очками идет на пятом месте в турнирной таблице бундеслиги, «Вердер», который пока не одержал в чемпионате ни одной победы, с четырьмя очками занимает 17-ю строчку.

Вердер 0:2
Первый тайм: 0:2
Боруссия М
15.10.2017, 19:00 основной раунд: 8-й тур Weserstadion Platz
Главные тренеры
Александр Нури Дитер Хеккинг
Голы
13 Ларс Штиндль 27′
4 Янник Вестергорд (О. Вендт) 34′
Составы
Иржи Павленка 1
Роберт Бауэр 4
Никлас Мойсандер 18
Людовик Ламин Сане 26
Томас Делэйни 6
Златко Юнузович 16
Фин Бартельс 22
Исак Бельфодиль 29
80′ Людвиг Аугустинссон 5
Йоханнес Эггештайн 24
45′ Милош Велькович 13
Флориан Кайнц 7
45′ Филипп Баргфреде 44
65′ Изет Хайрович 15
1 Янн Зоммер
4 Янник Вестергорд
17 Оскар Вендт
28 Маттиас Гинтер
30 Нико Эльведи
6 Кристоф Крамер
8 Денис Закария
13 Ларс Штиндль
19 Фабиан Джонсон 74′
16 Ибраима Траоре
10 Торган Азар 89′
32 Винченцо Грифо
11 Каэтану де Араужу Раффаэл 83′
27 Микаэль Кюизанс
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 8
5 Угловые 5
11 Фолы 10
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Маркус Шмидт (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Супруга защитника азербайджанского "Карабаха" и её откровенные фото
Такое случилось с «Зенитом» впервые. И это главная сенсация тура
СКА проиграл «Ак Барсу», это второе поражение в 23 матчах сезона
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
Бердыев «Ростов» не пожалел. «Рубин» одержал победу на выезде
Теннис во время урагана. Павлюченкова взяла титул в Гонконге
«Интер» — «Милан»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь