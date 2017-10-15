Футболисты менхенгладбахской «Боруссии» обыграли «Вердер» в матче чемпионата Германии

Встреча, прошедшая в воскресенье в Бремене, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Ларс Штиндль (27-я минута) и Янник Вестергор (34).

«Боруссия» с 14 очками идет на пятом месте в турнирной таблице бундеслиги, «Вердер», который пока не одержал в чемпионате ни одной победы, с четырьмя очками занимает 17-ю строчку.