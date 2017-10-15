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20:43 (мск), источник: Р-Спорт

Экс-футболист Веа лидирует на выборах президента Либерии после подсчета 95,6% голосов

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Бывший нападающий «Милана», «Пари Сен-Жермен» и сборной Либерии, обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист 1995 года в Европе Джордж Веа лидирует в первом туре президентских выборов в Либерии после подсчета 95,6% голосов, сообщается на странице Национальной избирательной комиссии Либерии (NEC) в Facebook.

Источник: AP 2017

Выборы президента Либерии состоялись во вторник. Отмечается, что Веа набрал 39% голосов и опережает действующего вице-президента страны Джозефа Бокая (21,9%).

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Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, необходимых для победы, будет назначен второй тур с участием двух лидирующих в голосовании кандидатов. Второй тур президентских выборов в Либерии пройдет 7 ноября.

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