Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца.
Экс-футболист Веа лидирует на выборах президента Либерии после подсчета 95,6% голосов
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Выборы президента Либерии состоялись во вторник. Отмечается, что Веа набрал 39% голосов и опережает действующего
Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, необходимых для победы, будет назначен второй тур с участием двух лидирующих в голосовании кандидатов. Второй тур президентских выборов в Либерии пройдет 7 ноября.