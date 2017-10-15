Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца.
Футболисты «Монпелье» нанесли поражение «Ницце» в 9-м туре чемпионата Франции
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Игра, состоявшаяся в воскресенье в Монпелье, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Стефан Сессеньон (55-я минута) и Айзек Мбенза (74).
Следующий матч «Монпелье» проведет 20 октября на выезде против «Сент-Этьена». «Ницца» 22 октября примет «Страсбур».
|Мишель Дер Закарян
|Люсьен Фавр
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|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|8
|4
|Угловые
|7
|15
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Жером Бризар (Франция)