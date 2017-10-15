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20:40 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Монпелье» нанесли поражение «Ницце» в 9-м туре чемпионата Франции

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Футболисты «Монпелье» на своем поле нанесли поражение «Ницце» в 9-м туре чемпионата Франции.

Игра, состоявшаяся в воскресенье в Монпелье, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили Стефан Сессеньон (55-я минута) и Айзек Мбенза (74).

Следующий матч «Монпелье» проведет 20 октября на выезде против «Сент-Этьена». «Ницца» 22 октября примет «Страсбур».

Монпелье 2:0
Первый тайм: 0:0
Ницца
15.10.2017, 18:00 основной раунд: 9-й тур La Mosson
Главные тренеры
Мишель Дер Закарян Люсьен Фавр
Голы
55′ Стефан Сессеньон 28
74′ Исаак Мбенза 18
Составы
Бенжамен Леконт 40
Рубен Агилар 2
Даниэль Конгре 3
87′ Виторину Илтон 4
Норди Мукьеле 23
61′ Жером Руссийон 24
Поль-Бастьен Лан 7
Эйе Скири 13
72′ Стефан Сессеньон 28
Саломон Самбия 6
79′ Сулейман I Камара 19
Джованни Сьо 14
71′ Казимир Нинга 29
76′ Исаак Мбенза 18
30 Йоан Кардиналь
20 Максим Ле Маршан
24 Кристоф Жалле
31 Бонфим Коста Сантос Данте 33′
2 Арно Суке
6 Жан-Микаэль Сери
14 Алассан Плеа
9 Марио Балотелли
8 Пьер Лис Мелу 78′
33 Хишам Мау
26 Венсан Козьелло 66′
21 Нампали Менди
7 Аллан Сен-Максимен 79′
11 Бассем Срарфи
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 15
4 Удары в створ 8
4 Угловые 7
15 Фолы 15
0 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Жером Бризар (Франция)
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Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Гол
Автогол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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