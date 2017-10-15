Дубль Габбьядини помог «Саутгемптону» уйти от поражения в матче с «Ньюкаслом»

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Саутгемптона», завершилась со счетом 2:2. «Сороки» дважды выходили вперед благодаря голам Айзека Хэйдена (20-я минута) и Айозе Переса (51), в составе «святых» оба мяча на счету Маноло Габбьядини (49, 75 — с пенальти).