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20:30 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Габбьядини помог «Саутгемптону» уйти от поражения в матче с «Ньюкаслом»

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Футболисты «Саутгемптона» и «Ньюкасла» сыграли вничью в матче 8-го тура чемпионата Англии.

Источник: AP 2017

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Саутгемптона», завершилась со счетом 2:2. «Сороки» дважды выходили вперед благодаря голам Айзека Хэйдена (20-я минута) и Айозе Переса (51), в составе «святых» оба мяча на счету Маноло Габбьядини (49, 75 — с пенальти).

«Ньюкасл» с 11 очками идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (9 баллов) — 10-й.

Саутгемптон 2:2
Первый тайм: 0:1
Ньюкасл Юнайтед
15.10.2017, 18:00 основной раунд: 8-й тур St Mary's Stadium
Главные тренеры
Маурисио Пеллегрино Рафаэль Бенитес
Голы
49′ Маноло Габбьядини (Н. Редмонд) 20
75′ Маноло Габбьядини 20
14 Исаак Хэйден 20′
17 Айосе Перес 51′
Составы
Фрэйзер Форстер 44
Седрик Суариш 2
Мая Йосида 3
Виргил ван Дейк 17
Райан Бертранд 21
Марио Лемина 18
Душан Тадич 11
77′ Маноло Габбьядини 20
67′ Ориоль Ромеу 14
Стивен Дэйвис 8
82′ Шейн Лонг 7
Чарли Остин 10
57′ Натан Редмонд 22
Софьян Буфаль 19
1 Роб Эллиот
6 Джамал Ласкеллес
19 Хавьер Манкильо
20 Флориан Лежен
22 ДеАндре Йедлин 40′
8 Джонджо Шелви
11 Мэтт Ритчи
14 Исаак Хэйден 79′
17 Айосе Перес 63′
23 Микель Мерино
21 Хосе Луис Санмартин Хоселу 68′
9 Дуайт Гэйл
30 Кристиан Атсу 82′
7 Джейкоб Мерфи
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 19
2 Удары в створ 5
3 Угловые 8
11 Фолы 12
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
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