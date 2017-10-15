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Дубль Габбьядини помог «Саутгемптону» уйти от поражения в матче с «Ньюкаслом»
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Саутгемптона», завершилась со счетом 2:2. «Сороки» дважды выходили вперед благодаря голам Айзека Хэйдена (20-я минута) и Айозе Переса (51), в составе «святых» оба мяча на счету Маноло Габбьядини (49, 75 — с пенальти).
«Ньюкасл» с 11 очками идет на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Саутгемптон» (9 баллов) — 10-й.
|Саутгемптон
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2:2
Первый тайм: 0:1
|Ньюкасл Юнайтед
|Маурисио Пеллегрино
|Рафаэль Бенитес
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|19
|2
|Удары в створ
|5
|3
|Угловые
|8
|11
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)