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20:58 (мск), источник: БЕЛТА

БАТЭ одержал волевую победу над «Витебском», брестское «Динамо» разгромило «Днепр»

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ и брестское «Динамо» добились побед в матчах 25-го утра футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Действующие чемпионы страны на поле «Борисов-Арены» уже на 4-й минуте пропустили гол от «Витебска», когда отличился Кирилл Вергейчик. Гости недолго были впереди, всего через 5 минут Игорь Стасевич выровнял положение — 1:1. До перерыва больше забитых мячей не было, а во втором тайме сначала Денис Поляков, а затем Максим Володько еще дважды поразили ворота Дмитрия Гущенко — 3:1 в пользу БАТЭ.

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Футболисты брестского «Динамо» у себя дома уверенно переиграли могилевский «Днепр» — 3:0. Все голы были забиты во второй половине игры, отличились Павел Нехайчик, Чиди Осучукву и Леандро Торрес.

Результаты других матчей: «Неман» (Гродно) — «Городея» — 2:1, «Ислочь» (Минский район) — «Крумкачы» (Минск) — 1:1, «Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Минск) — 0:1, «Славия» (Мозырь) — «Слуцк» — 1:2, «Минск» — «Нафтан» (Новополоцк) — 2:2.

Положение в группе лидеров: «Шахтер» — 56 очков, «Динамо» (Минск) — 55, БАТЭ — 52, «Слуцк» — 43.

В заключительном поединке 25-го тура 16 октября «Гомель» примет на своем поле жодинское «Торпедо-БелАЗ».

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