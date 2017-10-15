БАТЭ одержал волевую победу над «Витебском», брестское «Динамо» разгромило «Днепр»

Действующие чемпионы страны на поле «Борисов-Арены» уже на 4-й минуте пропустили гол от «Витебска», когда отличился Кирилл Вергейчик. Гости недолго были впереди, всего через 5 минут Игорь Стасевич выровнял положение — 1:1. До перерыва больше забитых мячей не было, а во втором тайме сначала Денис Поляков, а затем Максим Володько еще дважды поразили ворота Дмитрия Гущенко — 3:1 в пользу БАТЭ.