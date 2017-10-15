Лидеры группы «Астаны» в Лиге Европы выиграли свои матчи во внутренних чемпионатах

Так, «Вильярреал» на выезде одержали победу над «Жироной» со счетом 2:1 в восьмом туре чемпионата Испании. В составе победителей дубль оформил Седрик Бакамбю (9-я и 20-я минуты), у «Жироны» отличился Кристиан Стуани (40).

Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 66-й минуте. «Желтая субмарина» с 13 очками располагается на восьмом месте в турнирной таблице Примеры.

Днем ранее «Славия» также в гостях обыграла «Карвину» — 2:0. В составе победителей отличились Милан Шкода и Мик ван Бюрен. Пражский клуб с 22 очками после 10 туров занимает второе место в чемпионате Чехии.

Третий соперник «Астаны» по группе Лиги Европы — «Маккаби» из Тель-Авива 15 октября в рамках чемпионата примет «Бней-Иегуда».