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19:35 (мск), источник: Р-Спорт

«Байер» и «Вольфсбург» сыграли вничью в 8-м туре чемпионата Германии по футболу

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Леверкузенский «Байер» на своем поле сыграл вничью с «Вольфсбургом» в матче восьмого тура чемпионата Германии по футболу.

Воскресная игра в Леверкузене завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Ларс Бендер (29-я минута) и Лукас Аларио (61), у «Вольфсбурга» отличились Дивок Ориджи (44) и Якуб Блащиковский (69).

«Вольфсбург» в четвертый раз подряд сыграл вничью в чемпионате Германии.

Следующий матч «Байер» проведет на выезде 21 октября против менхенгладбахской «Боруссии». «Вольфсбург» днем позже примет «Хоффенхайм».

Байер 2:2
Первый тайм: 1:1
Вольфсбург
15.10.2017, 16:30 основной раунд: 8-й тур BayArena
Главные тренеры
Хайко Херрлих Мартин Шмидт
Голы
29′ Ларс Бендер 8
61′ Лукас Аларио 13
14 Дивок Ориги 44′
16 Якуб Блащиковски 69′
Составы
Бернд Лено 1
Панайотис Рецос 3
Джонатан Та 4
Свен Бендер 5
Насименту Боргес Венделл 18
Леон Бэйли 9
Лукас Аларио 13
Кевин Фолланд 31
41′ 70′ Ларс Бендер 8
Юлиан Баумгартлингер 15
84′ Юлиан Брандт 10
Йоэль Похьянпало 17
38′ 74′ Доминик Кор 21
Кай Хаферц 29
1 Кун Кастелс
3 Паул Ферхаг
13 Янник Герхардт
17 Феликс Удуокхай 78′
29 Марсель Тиссеран
4 Игнасио Камачо
10 Юнус Малли
27 Максимилиан Арнольд 90′
16 Якуб Блащиковски 71′
9 Ландри Димата
23 Жозуа Гилавоги 65′
11 Даниэль Дидави
14 Дивок Ориги 84′
18 Виктор Осимен
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 11
10 Удары в створ 4
11 Угловые 2
16 Фолы 13
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Патрик Иттрих (Германия)
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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