Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца.
«Байер» и «Вольфсбург» сыграли вничью в 8-м туре чемпионата Германии по футболу
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Воскресная игра в Леверкузене завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев голы забили Ларс Бендер (29-я минута) и Лукас Аларио (61), у «Вольфсбурга» отличились Дивок Ориджи (44) и Якуб Блащиковский (69).
«Вольфсбург» в четвертый раз подряд сыграл вничью в чемпионате Германии.
Следующий матч «Байер» проведет на выезде 21 октября против менхенгладбахской «Боруссии». «Вольфсбург» днем позже примет «Хоффенхайм».
|Байер
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2:2
Первый тайм: 1:1
|Вольфсбург
|Хайко Херрлих
|Мартин Шмидт
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|11
|10
|Удары в створ
|4
|11
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Патрик Иттрих (Германия)