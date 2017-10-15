Дубль Бакамбю принес «Вильярреалу» победу над «Жироной» в 8-м туре чемпионата Испании

Воскресная игра в Жироне завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил Седрик Бакамбю (9-я и 20-я минуты), у «Жироны» отличился Кристиан Стуани (40). Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 66-й минуте.