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Дубль Бакамбю принес «Вильярреалу» победу над «Жироной» в 8-м туре чемпионата Испании
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Воскресная игра в Жироне завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил Седрик Бакамбю (9-я и 20-я минуты), у «Жироны» отличился Кристиан Стуани (40). Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 66-й минуте.
Следующий матч «Вильярреал» проведет дома 22 октября против «Лас-Пальмаса». «Жирона» днем позже сыграет на выезде с «Депортиво».
|Жирона
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1:2
Первый тайм: 1:2
|Вильярреал
|Пабло Мачин
|Хавьер Кальеха
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|24
|Удары (всего)
|9
|5
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|19
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде (Испания)