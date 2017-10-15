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19:34 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Бакамбю принес «Вильярреалу» победу над «Жироной» в 8-м туре чемпионата Испании

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Футболисты «Вильярреала» на выезде одержали победу над «Жироной» в 8-м туре чемпионата Испании.

Источник: Reuters

Воскресная игра в Жироне завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе победителей оба мяча забил Седрик Бакамбю (9-я и 20-я минуты), у «Жироны» отличился Кристиан Стуани (40). Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 66-й минуте.

Следующий матч «Вильярреал» проведет дома 22 октября против «Лас-Пальмаса». «Жирона» днем позже сыграет на выезде с «Депортиво».

Жирона 1:2
Первый тайм: 1:2
Вильярреал
15.10.2017, 17:15 основной раунд: 8-й тур Montilivi
Главные тренеры
Пабло Мачин Хавьер Кальеха
Голы
40′ Кристиан Стуани 7
17 Седрик Бакамбу 9′
17 Седрик Бакамбу 20′
Составы
Горка Ираисос 1
Бернардо Эспиноса 2
Чимено Хонас Ромалью 4
Рамирес Лопес Хуанпе 15
Пабло Маффео 25
Пере Понс 8
Гарсиа Фрейре Борха 24
90′ Кристиан Стуани 7
65′ Франсиско Адай 11
Хоан Мохика 3
46′ Алекс Гранель 6
88′ Оларенваджу Кайоде 18
31′ 77′ Кристиан Порту 9
Дуглас Луис 12
25 Мариано Дамиан Барбоса
2 Перес Марио Гаспар
3 Соберон Альваро Гонсалес 59′
6 Виктор Руис
11 Коста Хорда Хауме
8 Пабло Форнальс
14 Мануэль Тригерос
16 Родриго Эрнандес 90′
10 Самуэль Кастильехо 66′
7 Денис Черышев
17 Седрик Бакамбу 83′ 79′
20 Роберто Сориано
18 Никола Сансоне 56′
9 Карлос Бакка 90+2′
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
24 Удары (всего) 9
5 Удары в створ 3
7 Угловые 1
12 Фолы 19
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
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Красная карточка
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