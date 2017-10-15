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19:05 (мск), источник: Р-Спорт

Соперник ФК «Локомотив» по ЛЕ «Шериф» победил «Петрокуб» в матче чемпионата Молдавии

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. Соперник московского футбольного клуба «Локомотив» по групповому этапу Лиги Европы «Шериф» на своем поле нанес поражение «Петрокубу» в матче 13-го тура чемпионата Молдавии.

Воскресная игра, прошедшая на поле «Шерифа», завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Стефан Мугоша (19-я минута, с пенальти), Кристиано да Силва Лейте (37) и Бенжамен Балима (53).

«Шериф» пока не проигрывал в текущем чемпионате страны и с 35 очками занимает первое место в таблице.

«Шериф» в Лиге Европы примет «Локомотив» 19 октября, ответная игра состоится в Москве 2 ноября.

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