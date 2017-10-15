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Соперник ФК «Локомотив» по ЛЕ «Шериф» победил «Петрокуб» в матче чемпионата Молдавии
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Воскресная игра, прошедшая на поле «Шерифа», завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Голы в составе победителей забили Стефан Мугоша (19-я минута, с пенальти), Кристиано да Силва Лейте (37) и Бенжамен Балима (53).
«Шериф» пока не проигрывал в текущем чемпионате страны и с 35 очками занимает первое место в таблице.
«Шериф» в Лиге Европы примет «Локомотив» 19 октября, ответная игра состоится в Москве 2 ноября.