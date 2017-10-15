Владислав Радимов: Аршавин готов устроить турне с Кубком Казахстана
Российский футболист Андрей Аршавин стал обладателем Кубка Казахстана в составе алматинского «Кайрата». Спортсмен может привезти его в Россию, чтобы показать болельщикам. Для
Российский футболист Андрей Аршавин стал обладателем Кубка Казахстана в составе алматинского «Кайрата». Спортсмен может привезти его в Россию, чтобы показать болельщикам. Для
Андрей Аршавин уже давно не выступает в сборной России и лондонском «Арсенале», но всё ещё остаётся футбольной звездой. С 2016 года один из символов российского спорта играет в алматинском «Кайрате», куда попал после того, как не получил достойного предложения от российских клубов. Нападающий в 2015-м ушёл из родного «Зенита» и лишь недолго поиграл в краснодарской «Кубани», где не добился
Переход в один из главных казахстанских клубов, который в тот момент возглавлял Александр Бородюк, реанимировал карьеру Аршавина. Местный чемпионат на данный момент занимает 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и идеально подошёл нападающему, которому только годы мешают постоянно проявлять свой огромный футбольный талант.
За свой первый сезон в составе алмаатинцев Аршавин сыграл в 37 матчах и забил 11 мячей. Россиянин был близок к тому, чтобы сходу одержать с новым клубом победный дубль, однако его команде
В марте 2017 года Аршавин завоевал с «Кайратом» свой первый трофей. В очередном противостоянии с «Астаной» алматинцы выиграли Суперкубок Казахстана. На протяжении всего сезона россиянин продолжал оставаться одним из лидеров своей команды и к сегодняшнему дню забил в чемпионате страны шесть мячей, при том что выходить на поле он стал реже.
В Кубке Казахстана Аршавин отметился только одним голом, но зато каким — его точный удар принёс «Кайрату» победу в игре с «Ордабасы» и позволил в четвёртый раз подряд пробиться в финал.
Решающий матч состоялся 14 октября на стадионе «Центральный» в Актобе. Соперником «Кайрата» стал клуб «Атырау». Аршавин провёл на поле все 90 минут, играя в полузащите, и создал ряд опасных моментов, однако сам не отличился точным ударом. Зато это удалось его одноклубнику Жерару Гоу, который после замены получил красную карточку за жест в адрес болельщиков. Гол ивуарийца стал победным.
«Кайрат» в восьмой раз выиграл Кубок страны. Как оказалось, для Аршавина это трофей значит очень многое. После матча он пообщался с давним другом по «Зениту» Владиславом Радимовым, который затем рассказал RT об эмоциях нападающего после победы.
«Конечно, Андрей рад. Любой трофей в жизни профессионального спортсмена — важный этап в карьере. Сказал мне, что готов устроить с Кубком турне наподобие того, что устраивают с Кубком Стэнли… Может, пошутил, конечно, но кто знает», — рассказал Радимов.
Он также отметил, что Аршавин пока не намерен завершать карьеру, но когда этот момент настанет, то попрощается с болельщиками в родном
«Аршавин — лучший футболист в истории российского футбола. Мне сложно оценивать разницу в классе чемпионатов России и Казахстана, но могу сказать точно, что он до сих пор находится в великолепной форме. Когда завершать карьеру, Андрей почувствует сам, и, конечно, если он изъявит желание попрощаться с футбольным Петербургом, на стадионе соберётся весь город», — отметил бывший партнёр игрока.
Помимо того, что «Кайрат» в рекордный восьмой раз стал обладателем Кубка страны, алматинцы ещё пробились в Лигу Европы, где при Аршавине пока выступали неважно — дальше второго квалификационного раунда команда не проходила.
Однако россиянин ещё сохраняет шансы сыграть в Лиге чемпионов. Сезон в казахстанской