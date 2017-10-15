Владислав Радимов: Аршавин готов устроить турне с Кубком Казахстана

Источник: РИА "Новости"

Андрей Аршавин уже давно не выступает в сборной России и лондонском «Арсенале», но всё ещё остаётся футбольной звездой. С 2016 года один из символов российского спорта играет в алматинском «Кайрате», куда попал после того, как не получил достойного предложения от российских клубов. Нападающий в 2015-м ушёл из родного «Зенита» и лишь недолго поиграл в краснодарской «Кубани», где не добился каких-либо результатов и даже не успел забить ни одного мяча.

Переход в один из главных казахстанских клубов, который в тот момент возглавлял Александр Бородюк, реанимировал карьеру Аршавина. Местный чемпионат на данный момент занимает 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и идеально подошёл нападающему, которому только годы мешают постоянно проявлять свой огромный футбольный талант.



За свой первый сезон в составе алмаатинцев Аршавин сыграл в 37 матчах и забил 11 мячей. Россиянин был близок к тому, чтобы сходу одержать с новым клубом победный дубль, однако его команде чуть-чуть не хватило для этого. В чемпионате Казахстана «Кайрат» занял второе место, отстав от «Астаны» на два очка, а в финале Кубка страны уступил этой же команде с минимальным счётом 0:1.



В марте 2017 года Аршавин завоевал с «Кайратом» свой первый трофей. В очередном противостоянии с «Астаной» алматинцы выиграли Суперкубок Казахстана. На протяжении всего сезона россиянин продолжал оставаться одним из лидеров своей команды и к сегодняшнему дню забил в чемпионате страны шесть мячей, при том что выходить на поле он стал реже.



В Кубке Казахстана Аршавин отметился только одним голом, но зато каким — его точный удар принёс «Кайрату» победу в игре с «Ордабасы» и позволил в четвёртый раз подряд пробиться в финал.



Решающий матч состоялся 14 октября на стадионе «Центральный» в Актобе. Соперником «Кайрата» стал клуб «Атырау». Аршавин провёл на поле все 90 минут, играя в полузащите, и создал ряд опасных моментов, однако сам не отличился точным ударом. Зато это удалось его одноклубнику Жерару Гоу, который после замены получил красную карточку за жест в адрес болельщиков. Гол ивуарийца стал победным.



«Кайрат» в восьмой раз выиграл Кубок страны. Как оказалось, для Аршавина это трофей значит очень многое. После матча он пообщался с давним другом по «Зениту» Владиславом Радимовым, который затем рассказал RT об эмоциях нападающего после победы.

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