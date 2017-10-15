Владислав Радимов: Аршавин готов устроить турне с Кубком Казахстана

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Секс сокращает жизнь
Россию впервые за 25 лет не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС
Тимошенко о новом президенте Украины: никому не доверю это дело
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит0
Арсенал Т0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вердер0
Боруссия М0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монпелье0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Леганес
Футбол. Зарубежный
17:15
Жирона1
Вильярреал2
Футбол. Зарубежный
17:00
Олимпик Д1
Александрия0
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Милан
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов0
Рубин1
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Вольфсбург2
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо1
Нант1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне2
Торино2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри2
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория3
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув1
Эвертон1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
14:00
Звезда К0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Депортиво0
Все события
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
«В России ждите бешенства». Как английских фанатов готовят к ЧМ
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Как снизить госоценку квартиры
5 способов выжать из балкона максимум
Фоторепортажи
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
18:41 (мск), источник: Sports.kz

Владислав Радимов: Аршавин готов устроить турне с Кубком Казахстана

Российский футболист Андрей Аршавин стал обладателем Кубка Казахстана в составе алматинского «Кайрата». Спортсмен может привезти его в Россию, чтобы показать болельщикам. Для экс-игрока «Зенита» и лондонского «Арсенала» это второй трофей после отъезда из России в 2016 году. Насколько успешно складывается карьера одного из самых популярных российских футболистов 2000-х — в материале RT.

Источник: РИА "Новости"

Андрей Аршавин уже давно не выступает в сборной России и лондонском «Арсенале», но всё ещё остаётся футбольной звездой. С 2016 года один из символов российского спорта играет в алматинском «Кайрате», куда попал после того, как не получил достойного предложения от российских клубов. Нападающий в 2015-м ушёл из родного «Зенита» и лишь недолго поиграл в краснодарской «Кубани», где не добился каких-либо результатов и даже не успел забить ни одного мяча.

Читайте также
Бросившая Аршавина жена «объявила» об уходе футболиста из «Кайрата»

Переход в один из главных казахстанских клубов, который в тот момент возглавлял Александр Бородюк, реанимировал карьеру Аршавина. Местный чемпионат на данный момент занимает 28-е место в таблице коэффициентов УЕФА и идеально подошёл нападающему, которому только годы мешают постоянно проявлять свой огромный футбольный талант.

За свой первый сезон в составе алмаатинцев Аршавин сыграл в 37 матчах и забил 11 мячей. Россиянин был близок к тому, чтобы сходу одержать с новым клубом победный дубль, однако его команде чуть-чуть не хватило для этого. В чемпионате Казахстана «Кайрат» занял второе место, отстав от «Астаны» на два очка, а в финале Кубка страны уступил этой же команде с минимальным счётом 0:1.

В марте 2017 года Аршавин завоевал с «Кайратом» свой первый трофей. В очередном противостоянии с «Астаной» алматинцы выиграли Суперкубок Казахстана. На протяжении всего сезона россиянин продолжал оставаться одним из лидеров своей команды и к сегодняшнему дню забил в чемпионате страны шесть мячей, при том что выходить на поле он стал реже.

В Кубке Казахстана Аршавин отметился только одним голом, но зато каким — его точный удар принёс «Кайрату» победу в игре с «Ордабасы» и позволил в четвёртый раз подряд пробиться в финал.

Решающий матч состоялся 14 октября на стадионе «Центральный» в Актобе. Соперником «Кайрата» стал клуб «Атырау». Аршавин провёл на поле все 90 минут, играя в полузащите, и создал ряд опасных моментов, однако сам не отличился точным ударом. Зато это удалось его одноклубнику Жерару Гоу, который после замены получил красную карточку за жест в адрес болельщиков. Гол ивуарийца стал победным.

«Кайрат» в восьмой раз выиграл Кубок страны. Как оказалось, для Аршавина это трофей значит очень многое. После матча он пообщался с давним другом по «Зениту» Владиславом Радимовым, который затем рассказал RT об эмоциях нападающего после победы.

Читайте также
Аршавин стал обладателем Кубка Казахстана в составе «Кайрата»

«Конечно, Андрей рад. Любой трофей в жизни профессионального спортсмена — важный этап в карьере. Сказал мне, что готов устроить с Кубком турне наподобие того, что устраивают с Кубком Стэнли… Может, пошутил, конечно, но кто знает», — рассказал Радимов.

Он также отметил, что Аршавин пока не намерен завершать карьеру, но когда этот момент настанет, то попрощается с болельщиками в родном Санкт-Петербурге.

«Аршавин — лучший футболист в истории российского футбола. Мне сложно оценивать разницу в классе чемпионатов России и Казахстана, но могу сказать точно, что он до сих пор находится в великолепной форме. Когда завершать карьеру, Андрей почувствует сам, и, конечно, если он изъявит желание попрощаться с футбольным Петербургом, на стадионе соберётся весь город», — отметил бывший партнёр игрока.

Помимо того, что «Кайрат» в рекордный восьмой раз стал обладателем Кубка страны, алматинцы ещё пробились в Лигу Европы, где при Аршавине пока выступали неважно — дальше второго квалификационного раунда команда не проходила.

Однако россиянин ещё сохраняет шансы сыграть в Лиге чемпионов. Сезон в казахстанской Премьер-Лиге находится в заключительной стадии, и титул пока не разыгран окончательно. «Кайрату» остаётся провести три матча, идущей впереди на одно очко «Астане» — пять. Между двумя претендентами на золото запланирована одна очная встреча, которая может существенно улучшить турнирное положение алматинцев. Матч состоится 28 октября, и в этот день карьера Аршавина может увенчаться ещё одним достижением.

Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чарло послал тренера Головкина
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
«В России ждите бешенства». Как английских фанатов готовят к ЧМ
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае
«Зенит» сыграет с «Арсеналом» в матче чемпионата России
Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» одолеть «Миннесоту»
Гол М’Вила принес «Рубину» победу над «Ростовом» в матче ЧР
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь