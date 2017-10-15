Бросившая Аршавина жена «объявила» об уходе футболиста из «Кайрата»

Источник: РИА "Новости"

Сам 36-летний футболист еще не объявил, когда уйдет из футбола, но за него это сделала его бывшая жена Алиса Казьмина. По ее словам, Аршавин не станет продлевать контракт с «Кайратом», который истекает через два месяца, и, по всей видимости, завершит карьеру.

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«Давайте будем говорить о наших отношениях, когда он закончит в футболе. Это случится через два месяца. Поверьте, думаю, это случится с “Кайратом” уже скоро», — сказала Казьмина в интервью Life.ru.

12 октября стало известно, что Аршавин и Казьмина расстались. Это произошло спустя год после бракосочетания. Инициатором выступила жена. Как позже она призналась, всему виной стала измена футболиста.

Напомним, Аршавин перешел в «Кайрат» в 2016 году. Его контракт с алматинским клубом истекает в декабре этого года. Ранее технический директор «Кайрата» Евгений Калакуцкий сообщил о том, что клуб обсудит вопрос продления соглашения по окончании текущего сезона. По его словам, все будет зависеть от желания и состояния здоровья футболиста.