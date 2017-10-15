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«Сампдория» на своем поле обыграла «Аталанту» в 8-м туре чемпионата Италии по футболу
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Воскресная игра в Генуе завершилась победой хозяев со счетом 3:1. На гол Бриана Кристанте (21-я минута) «Сампдория» ответила точными ударами Дувана Сапаты (56), Джанлуки Капрари (59) и Кароля Линетти (68).
«Сампдория» набрала 14 очков после семи игр и занимает шестое место в турнирной таблице. «Аталанта» с девятью баллами идет 12-й.
Результаты параллельных матчей тура:
«Кротоне» — «Торино — 2:2,
«Кальяри» — Дженоа — 2:3,
«Сассуоло» — Кьево — 0:0,
«Болонья» — СПАЛ — 2:1.