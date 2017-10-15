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18:27 (мск), источник: Р-Спорт

«Сампдория» на своем поле обыграла «Аталанту» в 8-м туре чемпионата Италии по футболу

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. «Сампдория» на своем поле одержала волевую победу над «Аталантой» в 8-м туре чемпионата Италии по футболу.

Источник: Reuters

Воскресная игра в Генуе завершилась победой хозяев со счетом 3:1. На гол Бриана Кристанте (21-я минута) «Сампдория» ответила точными ударами Дувана Сапаты (56), Джанлуки Капрари (59) и Кароля Линетти (68).

«Сампдория» набрала 14 очков после семи игр и занимает шестое место в турнирной таблице. «Аталанта» с девятью баллами идет 12-й.

Результаты параллельных матчей тура:

«Кротоне» — «Торино — 2:2,

«Кальяри» — Дженоа — 2:3,

«Сассуоло» — Кьево — 0:0,

«Болонья» — СПАЛ — 2:1.

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