Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца.
Футболисты «Бордо» и «Нанта» сыграли вничью в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, состоявшаяся в Бордо в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев на 47-й минуте отличился Малком, у гостей на 45+2-й гол забил Прежюс Накульма.
«Нант» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Бордо» (16) идет седьмым.
|Жослен Гурвеннек
|Клаудио Раньери
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|14
|4
|Удары в створ
|4
|6
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Карим Абед (Франция)