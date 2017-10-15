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18:25 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Бордо» и «Нанта» сыграли вничью в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. «Бордо» сыграл вничью с «Нантом» в домашнем матче девятого тура чемпионата Франции по футболу.

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся в Бордо в воскресенье, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев на 47-й минуте отличился Малком, у гостей на 45+2-й гол забил Прежюс Накульма.

«Нант» с 17 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Бордо» (16) идет седьмым.

Бордо 1:1
Первый тайм: 0:1
Нант
15.10.2017, 16:00 основной раунд: 9-й тур Matmut Atlantique (Nouveau Stade Bordeaux)
Главные тренеры
Жослен Гурвеннек Клаудио Раньери
Голы
47′ Филипе Силва де Оливейра Малком 7
22 Прежюс Накульма 45+2′
Составы
Бенуа Костиль 1
Вукашин Йованович 4
84′ Игор Левчук 6
24′ Тео Пелланар 21
Отавиу 5
Филипе Силва де Оливейра Малком 7
Жереми Тулалан 14
Лукас Лерагер 19
68′ Юнусс Санкаре 13
Валентин Вада 23
60′ Франсуа Камано 11
Жонатан Кафу 22
26′ 74′ Николя Де Превиль 12
Александр Менди 15
30 Чиприан Тэтэрушану
3 Диегу Карлос
5 Коффи Джиджи
12 Чидози Авазьем
15 Лео Дюбуа
19 Абдулай Туре
21 Рене Крхин 19′
22 Прежюс Накульма
6 Педру Алвес Лукас Лима 74′
14 Яссин Эль-Ганасси
8 Адриен Томассон 81′ 72′
7 Жюль Илоки
28 Валентен Ронжье 87′
29 Наджиб Ганди
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 14
4 Удары в створ 4
6 Угловые 2
13 Фолы 15
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Карим Абед (Франция)
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