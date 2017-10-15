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17:56 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Руни спас «Эвертон» от поражения в матче с «Брайтоном»

МОСКВА, 15 окт — Р-Спорт. «Эвертон» ушел от поражения в матче восьмого тура английской футбольной премьер-лиги с клубом «Брайтон энд Хоув Альбион».

Источник: AFP 2017

Встреча, состоявшаяся в воскресенье на поле «Брайтона», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев на 82-й минуте отличился Антони Нокар, после чего форвард «ирисок» Уэйн Руни восстановил равновесие на 90-й, реализовав пенальти.

Обе команды набрали по восемь очков в восьми играх. «Брайтон» занимает 14-е место в турнирной таблице, «Эвертон» — 16-е.

Брайтон & Хоув 1:1
Первый тайм: 0:0
Эвертон
15.10.2017, 15:30 основной раунд: 8-й тур Falmer Stadium
Главные тренеры
Крис Хьютон Роналд Куман
Голы
82′ Антони Кноккарт (П. Гросс) 11
10 Уэйн Руни 90′
Составы
Мэтью Райан 1
88′ Сальтор Грау Бруно 2
67′ Льюис Данк 5
Маркус Зуттнер 29
Дэйл Стивенс 6
Паскаль Гросс 13
56′ Дэйви Преппер 24
88′ Антони Кноккарт 11
73′ Шейн Даффи 22
Уве Хюнемайер 4
73′ Солли Марч 20
Хосе Искиэрдо 19
85′ Гленн Маррей 17
Исайя Браун 37
1 Джордан Пикфорд
4 Майкл Кин
6 Фил Ягелка
30 Мэйсон Холгейт
2 Морган Шнейдерлен
18 Гильфи Тоур Сигурдссон
27 Никола Влашич
29 Доминик Калверт-Льюин
3 Лейтон Бэйнс 84′
11 Кевин Миральяс 90+3′
17 Идрисса Гуйе 69′
19 Умар Ньясс
10 Уэйн Руни 90′
26 Том Дэйвис
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 5
7 Угловые 1
12 Фолы 8
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Майкл Оливер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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