Гол Руни спас «Эвертон» от поражения в матче с «Брайтоном»

Встреча, состоявшаяся в воскресенье на поле «Брайтона», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев на 82-й минуте отличился Антони Нокар, после чего форвард «ирисок» Уэйн Руни восстановил равновесие на 90-й, реализовав пенальти.