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Гол Руни спас «Эвертон» от поражения в матче с «Брайтоном»
МОСКВА, 15 окт —
МОСКВА, 15 окт —
Встреча, состоявшаяся в воскресенье на поле «Брайтона», завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев на 82-й минуте отличился Антони Нокар, после чего форвард «ирисок» Уэйн Руни восстановил равновесие на 90-й, реализовав пенальти.
Обе команды набрали по восемь очков в восьми играх. «Брайтон» занимает 14-е место в турнирной таблице, «Эвертон» — 16-е.
|Брайтон & Хоув
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1:1
Первый тайм: 0:0
|Эвертон
|Крис Хьютон
|Роналд Куман
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|4
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|5
|7
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|8
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер (Англия)