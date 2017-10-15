7 крутых тренеров, которые все еще нигде не работают

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Секс сокращает жизнь
Пилот вернул вылетевший из Москвы самолет обратно из-за инцидента
Война c Америкой на западной границе: кто кого
В России введут запрет, связанный со снятием наличных с карт
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
перерыв
Саутгемптон0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Монпелье0
Ницца0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Олимпик Д0
Александрия0
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Леганес
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов0
Рубин1
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер2
Вольфсбург2
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо1
Нант1
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне2
Торино2
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри2
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья2
СПАЛ1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория3
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло0
Кьево0
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув1
Эвертон1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
14:00
Звезда К0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Депортиво0
Все события
Андрей Малахов основал телекомпанию
Названо имя нового ведущего передачи «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
«В России ждите бешенства». Как английских фанатов готовят к ЧМ
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы самые бесполезные медицинские процедуры
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
11Пустой «Камп Ноу», разгромные победы МЮ и ПСЖ и другие события выходных
23ЧМ-2018: Кто точно приедет в Россию
18:01 (мск), источник: Чемпионат.com

7 крутых тренеров, которые все еще нигде не работают

Как скоро они найдут себе новую команду?

Источник: Reuters

Лоран Блан, 51 год

Последнее место работы: «ПСЖ»
Свободен с 22 июня 2016 года

Когда-то Лоран Блан рассматривался руководством «ПСЖ» как тренер на долгую перспективу, но быстро потерял доверие, когда не смог ничего добиться в Лиге чемпионов. 11 трофеев на внутренней арене только в Париже — не аргумент для суровых шейхов. Теперь Блан смотрит на нынешний состав «ПСЖ» — с Неймаром и Мбаппе — и уже представляет, как он бы поднимал над головой первый в карьере кубок чемпионов. Тренер уже больше года находится в статусе безработного и, по слухам, отклонил предложения от трёх испанских клубов, надеясь возглавить «Барселону». Но в Каталонии выбрали другого своего бывшего футболиста — Эрнесто Вальверде.

Дэвид Мойес, 54 года

Последнее место работы: «Сандерленд»
Свободен с 22 мая 2017 года

После провала в «Манчестер Юнайтед», где шотландец не смог заменить своего легендарного земляка, тренерская карьера Дэвида Мойеса пошла на спад. Тренер так и не смог выучить испанский язык и постоянно путал имена своих футболистов в «Реал Сосьедаде». Затем Мойес провалился в «Сандерленде» — при нём команда заняла в АПЛ последнее место. Шотландец сам принял решение уволиться, проиграв «Челси» 1:5, и даже не потребовал с клуба отступные. Теперь он ищет новую работу — например, хочет возглавить родную сборную.

Читайте также
Почему Тухель уходит из «Боруссии»?

Томас Тухель, 44 года

Последнее место работы: «Боруссия» Дортмунд
Свободен с 30 мая 2017 года

Последний сезон получился у дортмундцев скомканным: с одной стороны, очередная перестройка, нехватка опытных футболистов, с другой — первый за пять лет трофей и третье место, позволяющее играть в Лиге чемпионов напрямую. Тем не менее, по окончании футбольного года Томас Тухель остался без работы — и, как показало время, эти изменения пошли «Боруссии» на пользу. В течение нового сезона медиа уже дважды «предлагали» тренеру новую работу: сначала в «Челси», затем в «Баварии». Возможно, уже в следующем году Тухель окажется в одном из этих топ-клубов.

Луис Энрике, 47 лет

Последнее место работы: «Барселона»
Свободен с 30 июня 2017 года

Вряд ли кто-то осмелится назвать период Лучо в «Барселоне» неудачным. 9 трофеев из 13 возможных — серьёзное достижение даже для тренера «Барсы». Однако последний сезон, в течение которого сам Луис Энрике отказался продлевать контракт с клубом, оставил смазанное впечатления на фоне европейской гегемонии мадридского «Реала». Расставание с «Барселоной» пошло на пользу и команде, и самому тренеру. Писали, что сейчас Энрике интересуются в Китае и Германии — сам Лучо понижать планку, похоже, не намерен.

Паулу Соуза, 47 лет

Последнее место работы: «Фиорентина»
Свободен с 30 июня 2017 года.

Португальский тренер — спец по экзотическим европейским чемпионатам. Он выиграл четыре трофея в Венгрии, а ещё по чемпионству в Тель-Авиве и Базеле. Правда, в топ-странах у Соузы-тренера, в отличие от Соузы-игрока, пока не получается — ни в Чемпионшипе, ни в Серии А. Летом «Зенит» рассматривал португальца как вариант на замену Луческу, но в итоге выбрал более успешного и опытного Манчини.

Франк де Бур, 47 лет

Последнее место работы: «Кристал Пэлас»
Свободен с 11 сентября 2017 года

В отличие от брата, Франк де Бур старается найти себя как тренера, раз за разом терпя фиаско. После домашней атмосферы Амстердама голландец дважды выходил из зоны комфортно и дважды не провёл и трёх месяцев в одной команде. Из «Интера» де Бур был уволен спустя 85 дней после назначения, из «Кристал Пэласа» — спустя 78, установив антирекорд АПЛ.

А ведь когда-то великого голландского футболиста приглашали на работу в московский «Спартак»…

Карло Анчелотти, 58 лет

Последнее место работы: «Бавария»
Свободен с 28 сентября 2017 года

В этом сезоне «Бавария» не была похожа сама на себя: не бежала, не старалась и не выигрывала. Разгром от «ПСЖ» стал последней каплей для менеджеров топ-клуба, и уже на следующей день после отставки Анчелотти радостные футболисты команды не могли сдержать улыбок на тренировке без итальянского тренера. Один из самых успешных тренеров в мире теперь в поиске нового вызова. Казалось бы, самый очевидный вариант — возвращение в ставший некогда родным Милан, где одноимённый клуб пока не блещет результатами. Но нынешний тренер «россонери» Винченцо Монтелла уверен в себе как никогда: «Если Карло хочет, он может стать в “Милане” моим помощником». Немного унизительно для Анчелотти, но зато предельно ясно: ему нужно искать работу в другом месте.

 "Кто убил Володю, того уже нет в живых..."
Красота дня. Ксения Романова — чемпионка по фитнес-бикини
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
«В России ждите бешенства». Как английских фанатов готовят к ЧМ
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае
Гол Руни спас «Эвертон» от поражения в матче с «Брайтоном»
Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» одолеть «Миннесоту»
Гол М’Вила принес «Рубину» победу над «Ростовом» в матче ЧР
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
5 способов выжать из балкона максимум
В Петербурге возводят первый в России ЖК для вегетарианцев
В России стали выдавать ипотеку под один процент
В Петербурге подорожает «коммуналка»
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
Юлия Ковальчук опубликовала первый снимок новорожденной дочки Певица выложила в Instagram эмоциональный пост.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь