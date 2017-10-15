7 крутых тренеров, которые все еще нигде не работают
Как скоро они найдут себе новую команду?
Как скоро они найдут себе новую команду?
Лоран Блан, 51 год
Последнее место работы: «ПСЖ»
Свободен с 22 июня 2016 года
Дэвид Мойес, 54 года
Последнее место работы: «Сандерленд»
Свободен с 22 мая 2017 года
После провала в «Манчестер Юнайтед», где шотландец не смог заменить своего легендарного земляка, тренерская карьера Дэвида Мойеса пошла на спад. Тренер так и не смог выучить испанский язык и постоянно путал имена своих футболистов в «Реал Сосьедаде». Затем Мойес провалился в «Сандерленде» — при нём команда заняла в АПЛ последнее место. Шотландец сам принял решение уволиться, проиграв «Челси» 1:5, и даже не потребовал с клуба отступные. Теперь он ищет новую работу — например, хочет возглавить родную сборную.
Томас Тухель, 44 года
Последнее место работы: «Боруссия» Дортмунд
Свободен с 30 мая 2017 года
Последний сезон получился у дортмундцев скомканным: с одной стороны, очередная перестройка, нехватка опытных футболистов, с другой — первый за пять лет трофей и третье место, позволяющее играть в Лиге чемпионов напрямую. Тем не менее, по окончании футбольного года Томас Тухель остался без работы — и, как показало время, эти изменения пошли «Боруссии» на пользу. В течение нового сезона медиа уже дважды «предлагали» тренеру новую работу: сначала в «Челси», затем в «Баварии». Возможно, уже в следующем году Тухель окажется в одном из этих
Луис Энрике, 47 лет
Последнее место работы: «Барселона»
Свободен с 30 июня 2017 года
Вряд ли
Паулу Соуза, 47 лет
Последнее место работы: «Фиорентина»
Свободен с 30 июня 2017 года.
Португальский тренер — спец по экзотическим европейским чемпионатам. Он выиграл четыре трофея в Венгрии, а ещё по чемпионству в
Франк де Бур, 47 лет
Последнее место работы: «Кристал Пэлас»
Свободен с 11 сентября 2017 года
В отличие от брата, Франк де Бур старается найти себя как тренера, раз за разом терпя фиаско. После домашней атмосферы Амстердама голландец дважды выходил из зоны комфортно и дважды не провёл и трёх месяцев в одной команде. Из «Интера» де Бур был уволен спустя 85 дней после назначения, из «Кристал Пэласа» — спустя 78, установив антирекорд АПЛ.
А ведь
Карло Анчелотти, 58 лет
Последнее место работы: «Бавария»
Свободен с 28 сентября 2017 года
В этом сезоне «Бавария» не была похожа сама на себя: не бежала, не старалась и не выигрывала. Разгром от «ПСЖ» стал последней каплей для менеджеров