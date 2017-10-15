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17:42 (мск), источник: БЕЛТА

«Славия» уступила «Слуцку», «Минск» и «Нафтан» сыграли вничью

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольном чемпионате Беларуси завершились очередные встречи 25-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В Мозыре местная «Славия» принимала футболистов «Слуцка» и уступила со счетом 1:2. Гости вышли вперед на 7-й минуте встречи после гола Евгения Шикавки, на исходе часа игрового времени Александр Раевский восстановил равновесие, а на 4-й добавленной минуте второго тайма победу «Слуцку» принес Шикавка, оформивший голевой дубль.

В другом сегодняшнем матче встречались еще два неудачника нынешнего первенства. Идущий на 13-м месте «Минск» на своем поле дважды выходил вперед в игре с аутсайдером «Нафтаном» — 1:0 и 2:1, однако новополочане проявили характер и сравняли результат в самой концовке матча — 2:2.

Позже борисовский БАТЭ, занимающий 3-е место в турнирной таблице, примет на своем поле футболистов «Витебска», который находится на 7-й позиции, в Бресте местное «Динамо» (8) будет соперничать с могилевским «Днепром» (11). Заключительный матч этого тура состоится 16 октября — «Гомель» у себя дома встретится с жодинским «Торпедо-БелАЗом».

Результаты игр, состоявшихся ранее:

«Неман» (Гродно) — «Городея» — 2:1,

«Ислочь» (Минский район) — «Крумкачы» (Минск) — 1:1,

«Шахтер» (Солигорск) — «Динамо» (Минск) — 0:1.

Лидирует «Шахтер» — 56 очков (25 матчей), у минского «Динамо» 55 баллов (25), БАТЭ имеет 51 пункт (24).

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