Индонезийский голкипер умер после столкновения с двумя игроками

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
РФ ответила на заявления Турции об отказе от покупки С-400 - СМИ
Петербурженка скончалась после четырех ошибочных диагнозов
Россию впервые за 25 лет не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС
Тимошенко о новом президенте Украины: никому не доверю это дело
42-летняя Анджелина Джоли в нелепом наряде вышла в свет (фото)
Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Монпелье
Ницца
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Жирона0
Вильярреал0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Олимпик Д0
Александрия0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов0
Рубин0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер0
Вольфсбург0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо0
Нант0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кротоне0
Торино0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кальяри0
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья0
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория0
Аталанта0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сассуоло0
Кьево0
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
19:00
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
19:30
Черноморец Од
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Малага
Леганес
Футбол. Зарубежный
15:30
Брайтон & Хоув1
Эвертон1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа1
Локомотив М0
Футбол. Зарубежный
14:00
Звезда К0
Карпаты0
Футбол. Зарубежный
21:45
Бетис
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Милан
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар0
Депортиво0
Все события
Пес умершей Кэрри Фишер посмотрел трейлер и растрогал соцсети
Юлия Высоцкая и Сергей Шакуров станут ведущими «Жди меня»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае
Ударивший стюардессу авиадебошир оказался топ-менеджером
Савченко: Европа не признает Россию «агрессором»
Названы симптомы, которые нельзя игнорировать
Секс сокращает жизнь
Недостройка. Что творится с брошенным микрорайоном «Царицыно»
Как снизить госоценку квартиры
Фоторепортажи
10«Краснодар» уступил ЦСКА
15ЦСКА дома не смог забить «Уфе»
17:40 (мск), источник: БЕЛТА

Индонезийский голкипер умер после столкновения с двумя игроками

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голкипер индонезийского футбольного клуба «Персела Ламонган» Хойрол Худа скончался после столкновения с двумя игроками в матче против «Семен Паданг», сообщают информагентства.

В воскресенье «Персела Ламонган» в матче чемпионата Индонезии принимал на своем поле «Семен Паданг». В конце первого тайма в штрафной площади хозяев произошло столкновение между Худой, его одноклубником Рамоном Родригесом и нападающим команды соперника Марселем Сакраменто. Голкипер после инцидента потерял сознание.

Медицинский персонал, работавший на матче, оказал первую помощь футболисту и унес его на носилках с поля. По дороге в больницу Худа скончался. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.

Худа считается легендой среди болельщиков клуба «Персела Ламонган», за который он играл всю карьеру с 1999 года.

Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября 2017 года
Аршавина бросила супруга из-за измены
«Локомотив» проиграл «Уфе» в матче 13-го тура
«В России ждите бешенства». Как английских фанатов готовят к ЧМ
Шарапова — снова чемпион! Первый титул за 2,5 года
Федерер обыграл Надаля в финале «Мастерса» в Шанхае
«Вегас» вернул Шипачева из фарм-клуба
Панарин и Бобровский помогли «Коламбусу» одолеть «Миннесоту»
Хоккеист СКА Чудинов перейдет в «Авангард»
Новости
Авто
В Уфе нашли 1 500 брошенных (но абсолютно новых) машин В соцсетях появилось видео, снятое на огромной площадке, заставленной открытыми автомобилями марки Daewoo
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня» Актриса опубликовала эмоциональный пост в Instagram
Недвижимость
Как снизить госоценку квартиры
В Москве могут запретить парковку во дворах
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Москва продлила программу «Моя улица» до 2020 года
Леди
Вот это разница: как одеваются российские и западные дизайнеры Не беремся сталкивать коллекции отечественных и зарубежных дизайнеров, но вот способ сказать «спасибо и до свидания» гостям точно стоит увидеть.
Дети
34-летняя Ковальчук и 36-летний Чумаков впервые стали родителями Радостной новостью с журналистами поделились друзья певицы.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь