Индонезийский голкипер умер после столкновения с двумя игроками

В воскресенье «Персела Ламонган» в матче чемпионата Индонезии принимал на своем поле «Семен Паданг». В конце первого тайма в штрафной площади хозяев произошло столкновение между Худой, его одноклубником Рамоном Родригесом и нападающим команды соперника Марселем Сакраменто. Голкипер после инцидента потерял сознание.

Медицинский персонал, работавший на матче, оказал первую помощь футболисту и унес его на носилках с поля. По дороге в больницу Худа скончался. Причиной смерти 38-летнего футболиста стало повреждение шеи и головы.