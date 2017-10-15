Стойлов: «Астана» и «Кайрат» — два сильнейших клуба в Казахстане

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов подвел итог матчу с павлодарским «Иртышом» (2:1), оценил шансы своей команды на чемпионство, а также рассказал о противостоянии с алматинским «Кайратом». Об этом информирует пресс-служба столичного клуба.

— Сегодня была важная и тяжелая победа для нас. По большому счету владели инициативой, держали мяч, но в первом тайме пропустили несколько опасных атак, было много брака в действиях нашей команды. Во второй половине начали создавать напряжение у ворот соперника, забили два гола, могли забить больше. В целом же думаю, что мы заслужили сегодня победу.

— Как думаете, из-за чего сегодня оборона «Астаны» позволяла много сопернику около своих ворот?

— Я не хочу делить команду на оборону и атаку. Когда потеряли мяч впереди, нужно прессинговать. Да, была у нас потеря концентрации, но это наша проблема, которой хорошо воспользовался соперник. Мы знали, что «Иртыш» будет играть в обороне и искать шансы в контратаках. Но мы сделали много неточных передач. Тем не менее нужно собраться, потому что через три дня у нас очень тяжелый матч в Лиге Европы против «Маккаби». В Лиге Европе такие ошибки допускать нельзя будет, постараемся сыграть концентрировано и показать хороший футбол.

— Какая ситуация по травмированным в команде?

— Сегодня не должен был играть Мужиков, который лишь два дня назад возобновил тренировки. У него есть проблемы, но пока мы не закончим сезон постараемся сохранить Серикжана. Потом он полетит в Германию, делать диагностику и проходить лечение. У него нет большой опасности, но нужно лечиться. Граховаца выпустили, потому что ему нужно набрать форму после длительной паузы. Что касается ближайшего времени, то возможно до «Маккаби» успеет восстановиться Аничич, который также был на лечение. Деспотовичу еще далеко до оптимальной формы, он пропустил много времени, и лишь сейчас начинает тренироваться. Если у нас не будет новых травм, то мы сможем выдержать концовку чемпионата. У нас сейчас до 6 ноября график очень плотный, через каждые три дня игра, поэтому нужны будут все футболисты.

— На сколько процентов оцениваете свое чемпионство?

— С учетом нашего графика, нам нельзя думать о процентах чемпионства, нужно идти от матча к матчу. Нам нужно одержать две победы в чемпионате, если мы их одержим, то тогда станем чемпионами на 100 процент, сейчас же наш процент — 0.

— Наверняка вы смотрели вчера финал Кубка Казахстана. Как прокомментируете этот матч?

— Я хочу поздравить «Кайрат» с этой победой, они полностью заслужили этот трофей. Хочу пожелать им удачи на следующий год в еврокубках. «Кайрат» является очень сильной командой, и у нас на протяжении последних четырех сезонов идет хорошая футбольная война, на данный момент мы и алматинцы — это два сильнейших клуба в Казахстане, поэтому наше соперничество всегда интересно.