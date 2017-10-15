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«Шахтер» переиграл «Кайсар» и поднялся на шестое место в КПЛ
«Горняки» обошли в турнирной таблице как раз кызылординцев.
«Горняки» обошли в турнирной таблице как раз кызылординцев.
Карагандинский «Шахтер» одержал победу над кызылординским «Кайсаром» в 30-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Матч, состоявшийся в Караганде, завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».
В составе победителей голы забивали Стефан Зошак (31-я минута) и Милан Стоянович (47-я). У «Кайсара» отличился Тохтар Жангылышбай 77-я.
Таким образом, «Шахтер» набрал 36 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, обойдя «Кайсар» (35).
Ранее в других матчах тура «Астана» обыграла «Иртыш» со счетом 2:1, а «Окжетпес» взял верх над «Таразом» с аналогичным счетом.