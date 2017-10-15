«Шахтер» переиграл «Кайсар» и поднялся на шестое место в КПЛ

Карагандинский «Шахтер» одержал победу над кызылординским «Кайсаром» в 30-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч, состоявшийся в Караганде, завершилась со счетом 2:1 в пользу «горняков».

В составе победителей голы забивали Стефан Зошак (31-я минута) и Милан Стоянович (47-я). У «Кайсара» отличился Тохтар Жангылышбай 77-я.

Таким образом, «Шахтер» набрал 36 очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице, обойдя «Кайсар» (35).