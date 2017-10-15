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17:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Ордабасы» впервые стал бронзовым призером КПЛ

До этого шымкенты три раза подряд занимали четвертое место.

Шымкентский «Ордабасы» впервые в своей истории стал бронзовым призером чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Об этом стало известно по итогам матча 30-го тура между «Астаной» и павлодарским «Иртышом». Встреча команд, прошедшая 15 октября на «Астане Арене», закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Таким образом, за три тура до завершения первенства на счету «Иртыша» осталось 41 очко и павлодарцы уже не смогу догнать «Ордабасы» (52). «Астана» с 73 очками упрочила свое лидерство.

Добавим, что до этого лучшим результатом «Ордабасы» было четвертое место, причем шымкентцы завоевывали его три года подряд — 2014, 2015, 2016.

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