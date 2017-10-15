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10:44 (мск), источник: ТАСС

«Норвич» подарил Слуцкому «советский» чайник

ТАСС, 15 октября. Английский футбольный клуб «Норвич» перед домашним матчем против «Халла», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, положил в раздевалке гостей чайник советского образца. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на русскоязычный Twitter «Халла».

Источник: Reuters

В субботу «Халл» в матче чемпионата Англии второго по силе дивизиона сыграл на выезде с «Норвичем» вничью со счетом 1:1.

Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца, на котором по-русски было написано «чай».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее «Халл» назначил ответственным за клубную стратегию бывшего спортивного директора российского клуба ЦСКА Олега Яровинского.

Слуцкий покинул пост главного тренера московского ЦСКА в декабре прошлого года. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык, посещал матчи Английской премьер-лиги и заявлял о желании работать в английском клубе. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил «Халл», выступающий во второй по силе лиге чемпионата Англии.

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