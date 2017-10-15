«Норвич» подарил Слуцкому «советский» чайник

В субботу «Халл» в матче чемпионата Англии второго по силе дивизиона сыграл на выезде с «Норвичем» вничью со счетом 1:1.

Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца, на котором по-русски было написано «чай».