«Норвич» подарил Слуцкому «советский» чайник

В субботу «Халл» в матче чемпионата Англии второго по силе дивизиона сыграл на выезде с «Норвичем» вничью со счетом 1:1.
Перед матчем с «Норвичем» игроки и тренерский штаб «Халла» нашли в раздевалке чайник советского образца, на котором по-русски было написано «чай».
Ранее «Халл» назначил ответственным за клубную стратегию бывшего спортивного директора российского клуба ЦСКА Олега Яровинского.
Слуцкий покинул пост главного тренера московского ЦСКА в декабре прошлого года. После этого он проходил стажировку в Англии и практиковал английский язык, посещал матчи Английской премьер-лиги и заявлял о желании работать в английском клубе. 9 июня стало известно, что российский специалист возглавил «Халл», выступающий во второй по силе лиге чемпионата Англии.