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14:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Сухожилие «Челси». Что болит у команды Конте

Грянула сенсация: действующий чемпион уступил клубу, который еще не забивал в этом чемпионате.

Источник: AFP 2017

«Мы «Кристал Пэлас» — мы забиваем, когда захотим», — доносилось над Лондоном в первом тайме матча между «Кристал Пэлас» и «Челси». От недостатка самоиронии болельщики «орлов» не умрут — к дерби с действующим чемпионом Англии «Пэлас» подобрался с выдающейся статистикой: ноль очков и ноль забитых мячей в семи турах. Никто не мог предположить, что в игре с «Челси» серия не просто прервется, а «Пэлас» перевыполнит план. Статистики из Gracenote даже высмеяли «орлов» забавным фактом: «В субботу впервые в сезоне-2017/18 в своих чемпионатах забили Бензема, Криштиану Роналду и «Кристал Пэлас».

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Объяснить поражение «Челси» можно двумя словами: «подколенное сухожилие». Лидер нападения «синих» Мората получил эту травму в предыдущей игре с «Манчестер Сити», где лондонцы тоже уступили. Цемент полузащиты Канте повредил ногу в расположении сборной Франции. Фланговый хавбек Мозес не доиграл первый тайм из-за того же злосчастного подколенного сухожилия. Будто кто-то проклял «Челси».

Интересно, что в прошлом сезоне «синие» стали последней командой премьер-лиги по количеству травм, а сейчас их лазарет стремительно пополняется. Судя по всему, сказывается резкое изменение графика — в прошлом году «Челси» был освобожден от еврокубков, а сейчас играет в Лиге чемпионов.

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Хотя объяснить действия защиты «Челси» одной лишь усталостью трудно. В эпизоде с первым голом «Пэлас» Давид Луиз слишком неловко пытался выбить мяч из-под ног у Кабая, и мяч отлетел от Аспиликуэты в ворота. А затем сам испанец предоставил огромное пространство для Заа, который и забил победный гол.

Хорошо хоть «Челси» сохраняет чувство юмора даже после такого конфуза. В рамки между двумя голами «Пэлас» втиснулся первый забитый мяч в премьер-лиге исполина-опорника Бакайоко. После игры он нашел в себе силы пошутить: «Раз уж я отличился, то перекрашу волосы». Правда, Бакайоко не уточнил, в какой цвет. Но вряд ли в красный.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте на пресс-конференции говорил банальные вещи о том, что все расстроены, но нужно поскорее исправить ситуацию. А его коллега Рой Ходжсон улыбался: «Это было великолепно. Я сказал игрокам, что они заслужили право выпить, потому что мы играли с чемпионом Англии и заслуженно победили. Я сам пью немного, и красное вино — не лучший выбор для тех, кто следит за калориями. Но сегодня позволю себе бокал, потому что с удовольствием смотрел на игру своих парней и горд ими».

Ходжсон вправе гордиться и собой: он стал всего лишь вторым тренером, который обыгрывал «Челси» во главе четырех разных клубов (первым был Сэм Эллардайс). Старина Рой все еще силен!

Кристал Пэлас 2:1
Первый тайм: 2:1
Челси
14.10.2017, 17:00 Зрители: 25480 основной раунд: 8-й тур Selhurst Park
Главные тренеры
Рой Ходжсон Антонио Конте
Голы
11′ Сесар Аспиликуэта 28
45′ Вильфрид Заа (М. Сако) 11
14 Темуе Бакайоко (С. Фабрегас) 18′
Составы
Хулиан Сперони 1
Джоэл Уорд 2
Патрик ван Анхолт 3
83′ Скотт Данн 6
Мамаду Сако 12
71′ Лука Миливоевич 4
Эндрос Таунсенд 10
Вильфрид Заа 11
75′ Джеффри Шлупп 15
Джейсон Панчеон 42
86′ Йоан Кабай 7
Джайро Ридевалд 44
85′ Джеймс Макартур 18
Тимоти Фосу-Менса 24
13 Тибо Куртуа
3 Маркос Алонсо
24 Гэри Кэйхилл
28 Сесар Аспиликуэта
30 Давид Луиз
4 Сеск Фабрегас
14 Темуе Бакайоко 87′
10 Эден Азар
15 Виктор Мозес 40′
21 Давиде Дзаппакоста
22 Виллиан 65′
17 Чарли Мусонда
23 Миши Батшуайи 57′
11 Родригес Педро
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 5
5 Угловые 8
7 Фолы 6
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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