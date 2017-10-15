Сухожилие «Челси». Что болит у команды Конте
Грянула сенсация: действующий чемпион уступил клубу, который еще не забивал в этом чемпионате.
Грянула сенсация: действующий чемпион уступил клубу, который еще не забивал в этом чемпионате.
«Мы «Кристал Пэлас» — мы забиваем, когда захотим», — доносилось над Лондоном в первом тайме матча между «Кристал Пэлас» и «Челси». От недостатка самоиронии болельщики «орлов» не умрут — к дерби с действующим чемпионом Англии «Пэлас» подобрался с выдающейся статистикой: ноль очков и ноль забитых мячей в семи турах. Никто не мог предположить, что в игре с «Челси» серия не просто прервется, а «Пэлас» перевыполнит план. Статистики из Gracenote даже высмеяли «орлов» забавным фактом: «В субботу впервые в сезоне-2017/18 в своих чемпионатах забили Бензема, Криштиану Роналду и «Кристал Пэлас».
Объяснить поражение «Челси» можно двумя словами: «подколенное сухожилие». Лидер нападения «синих» Мората получил эту травму в предыдущей игре с «Манчестер Сити», где лондонцы тоже уступили. Цемент полузащиты Канте повредил ногу в расположении сборной Франции. Фланговый хавбек Мозес не доиграл первый тайм
Интересно, что в прошлом сезоне «синие» стали последней командой
Хотя объяснить действия защиты «Челси» одной лишь усталостью трудно. В эпизоде с первым голом «Пэлас» Давид Луиз слишком неловко пытался выбить мяч
Хорошо хоть «Челси» сохраняет чувство юмора даже после такого конфуза. В рамки между двумя голами «Пэлас» втиснулся первый забитый мяч в
Главный тренер «Челси» Антонио Конте на
Ходжсон вправе гордиться и собой: он стал всего лишь вторым тренером, который обыгрывал «Челси» во главе четырех разных клубов (первым был Сэм Эллардайс). Старина Рой все еще силен!
|Кристал Пэлас
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2:1
Первый тайм: 2:1
|Челси
|Рой Ходжсон
|Антонио Конте
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)