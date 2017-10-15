Сухожилие «Челси». Что болит у команды Конте

Источник: AFP 2017

«Мы «Кристал Пэлас» — мы забиваем, когда захотим», — доносилось над Лондоном в первом тайме матча между «Кристал Пэлас» и «Челси». От недостатка самоиронии болельщики «орлов» не умрут — к дерби с действующим чемпионом Англии «Пэлас» подобрался с выдающейся статистикой: ноль очков и ноль забитых мячей в семи турах. Никто не мог предположить, что в игре с «Челси» серия не просто прервется, а «Пэлас» перевыполнит план. Статистики из Gracenote даже высмеяли «орлов» забавным фактом: «В субботу впервые в сезоне-2017/18 в своих чемпионатах забили Бензема, Криштиану Роналду и «Кристал Пэлас».

Объяснить поражение «Челси» можно двумя словами: «подколенное сухожилие». Лидер нападения «синих» Мората получил эту травму в предыдущей игре с «Манчестер Сити», где лондонцы тоже уступили. Цемент полузащиты Канте повредил ногу в расположении сборной Франции. Фланговый хавбек Мозес не доиграл первый тайм из-за того же злосчастного подколенного сухожилия. Будто кто-то проклял «Челси».

Интересно, что в прошлом сезоне «синие» стали последней командой премьер-лиги по количеству травм, а сейчас их лазарет стремительно пополняется. Судя по всему, сказывается резкое изменение графика — в прошлом году «Челси» был освобожден от еврокубков, а сейчас играет в Лиге чемпионов.

Хотя объяснить действия защиты «Челси» одной лишь усталостью трудно. В эпизоде с первым голом «Пэлас» Давид Луиз слишком неловко пытался выбить мяч из-под ног у Кабая, и мяч отлетел от Аспиликуэты в ворота. А затем сам испанец предоставил огромное пространство для Заа, который и забил победный гол.

Хорошо хоть «Челси» сохраняет чувство юмора даже после такого конфуза. В рамки между двумя голами «Пэлас» втиснулся первый забитый мяч в премьер-лиге исполина-опорника Бакайоко. После игры он нашел в себе силы пошутить: «Раз уж я отличился, то перекрашу волосы». Правда, Бакайоко не уточнил, в какой цвет. Но вряд ли в красный.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте на пресс-конференции говорил банальные вещи о том, что все расстроены, но нужно поскорее исправить ситуацию. А его коллега Рой Ходжсон улыбался: «Это было великолепно. Я сказал игрокам, что они заслужили право выпить, потому что мы играли с чемпионом Англии и заслуженно победили. Я сам пью немного, и красное вино — не лучший выбор для тех, кто следит за калориями. Но сегодня позволю себе бокал, потому что с удовольствием смотрел на игру своих парней и горд ими».