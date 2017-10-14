«Барселону» никто не мог остановить. До «Атлетико»
Команда Диего Симеоне держится своего стиля — и снова добивается результата футболом, который многих раздражает.
Команда Диего Симеоне держится своего стиля — и снова добивается результата футболом, который многих раздражает.
Кульминацией первого
Это лишь одна история, говорящая, что план «Атлетико» продолжает работать. Иногда к машине, где шестерёнки и механизмы не меняются год за годом, находят противоядие, и тогда случается аномальное событие — Ян Облак, делающий сухари в Ла Лиге так же часто, как и пропускающий мячи, вынимает из ворот больше одного мяча. Но в
До финальной 10-минутки план «Атлетико» работал вообще без сбоев. Симеоне начал матч с активного стартового прессинга и создания бардака в центре поля «Барселоны». Получилось настолько эффективно, что Антуан Гризманн получал два момента с разницей в минуту, разрезал середину, как заточенный нож, и прокидывал мяч между ног Пике. Когда каталонцы сужали центр, Сауль сразу же кидал мяч на фланг, где передачу свободно получал Карраско. А оттуда — обратно в центр. Алгоритм для тех, кто считает, что «Атлетико» умеет только ставить автобус.
Так и родился гол «Атлетико». Каталонские 4−4−2 растянули на неудачной попытке Ивана Ракитича пойти в прессинг. Хорват дёрнулся на Сауля, оставил за спиной большую зону, Андре Гомеш свалился накрывать Филипе Луиса, Семеду — Карраско, а Сауль, будто клонированный в лаборатории Симеоне, рванул в свободный коридор, куда все входы должен был запереть как раз Ракитич. Дальше — пробить, вспомнив бильярд, попасть, вратарю вынимать.
А потом — попробуй взломай. «Атлетико» защищался в своих лучших традициях — использовал низкий оборонительный блок, ввосьмером садился у границ штрафной, Гризманна и Корреа ставил рядышком для подборов. Движением не давал «Барселоне» создавать численный перевес на флангах.
Традиционный мадридский бетон.
За очки, добытые против такого грамотного «Атлетико», нужно хвалить Эрнесто Вальверде. Тренер «Барселоны» построил план, позволивший создавать опасность, даже когда Лео Месси тонул в бетоне. Против команды, поставившей новую планку игры без мяча, лучшими стали именно люди, здорово работающие без мяча. Если нужно выделить трёх героев матча среди
Найти ключ к Андре Гомешу, как кажется, сложнее — в прошлом сезоне он вообще не вписывался в центр поля «Барселоны», трусливо пасовал
Почему Паулиньо? Да просто бразилец в любой команде даёт то, что нужно против насыщенного бетона «Атлетико» — включается в атаку вторым нападающим и если не решает момент сам, то стягивает на себя внимание. В сборной Бразилии у Тите Паулиньо стал королём этой роли, а в первом большом матче испанского сезона для «Барселоны» бразильцу хватило четырёх минут, чтобы выполнить коронную миссию. Сержи Роберто, ещё один
«Реал» образца прошлого сезона уничтожал «Атлетико», фактически дублируя схему Диего Симеоне — с 4−4−2, плотным центром поля без полноценного опорника, стройными линиями и резким переходом в контратаку. Вальверде не мог позволить себе сыграть с «Атлетико», как Зинедин Зидан: в его руках не тот клуб, где можно ставить любой футбол и охотно подстраиваться под каждого соперника. Однако тренер смог найти, как и где мадридский бетон может треснуть.
Но для того, чтобы выиграть восьмой матч подряд в чемпионате Испании, такого понимания не хватило. «Атлетико» продолжает раздражать и грабить грандов.
|Диего Симеоне
|Эрнесто Вальверде
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|7
|2
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)