Дортмундская «Боруссия» уступила «Лейпцигу» в чемпионате Германии

Встреча, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей мячи забили Марсель Забитцер (10-я минута), Юссуф Поульсен (25) и Жан-Кевен Огюстен (49 — с пенальти). У хозяев дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший второй мяч с пенальти (4 и 64).