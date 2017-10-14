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14 октября, источник: Р-Спорт

Дортмундская «Боруссия» уступила «Лейпцигу» в чемпионате Германии

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт. Футболисты дортмундской «Боруссии» на своем поле уступили «Лейпцигу» в матче восьмого тура чемпионата Германии.

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу в Дортмунде, завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. У победителей мячи забили Марсель Забитцер (10-я минута), Юссуф Поульсен (25) и Жан-Кевен Огюстен (49 — с пенальти). У хозяев дубль оформил Пьер-Эмерик Обамеянг, забивший второй мяч с пенальти (4 и 64).

Команды заканчивали матч в неполных составах после удалений игрока хозяев Сократиса Папастатопулоса (48) и полузащитника «Лейпцига» Штефана Ильсанкера (56).

«Боруссия» потерпела первое поражение в бундеслиге, но продолжает лидировать в турнирной таблице с 19 очками. «Лейпциг» набрал 16 очков и поднялся на третью строчку.

Боруссия Д 2:3
Первый тайм: 1:2
РБ Лейпциг
14.10.2017, 19:30 основной раунд: 8-й тур Signal-Iduna-Park
Главные тренеры
Петер Бос Ральф Хазенхюттль
Голы
4′ Пьер-Эмерик Обамеянг 17
64′ Пьер-Эмерик Обамеянг 17
7 Марсель Забитцер (М. Хальстенберг) 10′
9 Юссуф Поульсен (Арминду Брума) 25′
29 Жан-Кевин Огюстен 49′
Составы
48′ Роман Бюрки 38
Дан-Аксель Загаду 2
47′ Сократис Папастатопулос 25
Емер Топрак 36
72′ Марио Гетце 10
Гонсало Кастро 27
Андрей Ярмоленко 9
Пьер-Эмерик Обамеянг 17
45′ Джереми Толян 15
Кристиан Пулишич 22
45′ Нури Шахин 8
Юлиан Вайгль 33
51′ Максимиллиан Филипп 20
Марк Бартра 5
32 Петер Гулачи
3 Фернандес Бернарду 30′
5 Дайот Упамекано
23 Марсель Хальстенберг
13 Штефан Ильзанкер 54′ 56′
44 Кевин Кампль
9 Юссуф Поульсен
17 Арминду Брума
7 Марсель Забитцер 86′
4 Вилли Орбан
8 Наби Кейта 45′ 15′
31 Диего Демме 83′
29 Жан-Кевин Огюстен 65′
27 Конрад Лаймер
Статистика
2 Желтые карточки 5
1 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 7
8 Удары в створ 6
3 Угловые 2
16 Фолы 20
7 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия Д
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