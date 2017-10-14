«Уотфорд» одержал волевую победу над «Арсеналом»

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Субботняя игра в Уотфорде завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. На гол Пера Мертезакера (39-я минута) «Уотфорд» ответил точными ударами Троя Дини (71, с пенальти) и Тома Клеверли (90).

«Уотфорд» набрал 15 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» имеет в своем активе на два балла меньше и занимает шестую строчку.