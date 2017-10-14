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«Уотфорд» одержал волевую победу над «Арсеналом»
МОСКВА, 14 окт —
МОСКВА, 14 окт —
Субботняя игра в Уотфорде завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. На гол Пера Мертезакера (39-я минута) «Уотфорд» ответил точными ударами Троя Дини (71, с пенальти) и Тома Клеверли (90).
«Уотфорд» набрал 15 очков и вышел на четвертое место в турнирной таблице. «Арсенал» имеет в своем активе на два балла меньше и занимает шестую строчку.
Следующий матч «Уотфорд» проведет на выезде 21 октября против «Челси». «Арсенал» днем позже сыграет на выезде с «Эвертоном».
|Силва Марку
|Арсен Венгер
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|3
|Удары в створ
|6
|2
|Угловые
|5
|8
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Нил Суорбрик (Англия)