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20:46 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» вырвал победу над «Дижоном» благодаря дублю защитника Менье

«ПСЖ» одержал победу над «Дижоном» в матче 9-го тура французской Лиги 1.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

В первом тайме зрители матча не увидели забитых голов. На 70-й минуте защитник Томас Менье вывел парижан вперёд. За три минуты до конца основного времени встречи Бенжамен Жанно сравнял счёт, но на 92-й минуте Менье оформил дубль и принёс столичной команде победу.

«ПСЖ» набрал 25 очков и продолжает занимать первое место в таблице чемпионата Франции. «Дижон» (6) — 17-й.

Дижон 1:2
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
14.10.2017, 18:00 основной раунд: 9-й тур Stade Gaston-Gerard
Главные тренеры
Оливье Далль'Ольо Эмери Унаи
Голы
87′ Бенжамен Жанно 29
12 Тома Менье 70′
12 Тома Менье 90+2′
Составы
Батист Рейне 30
Папи Джилободжи 4
Уссама Хаддади 5
50′ Валентен Розье 19
Седрик Варро 27
Ромен Амальфитано 20
Шека 28
89′ Бенжамен Жанно 29
42′ 72′ Наим Слити 10
Весли Саид 9
82′ Жордан Марье 14
Флоран Бальмон 15
73′ Квон Чхан Хун 22
Фредерик Саммаритано 7
16 Альфонс Ареола
3 Преснель Кимпембе 48′
5 Маркиньюс
12 Тома Менье
17 Юри Берчиче
32 Дани Алвес 52′
25 Адриен Рабьо 75′
10 Неймар 40′
29 Кильян Мбаппе
23 Юлиан Дракслер 73′
18 Джовани Ло Сельсо
11 Анхель Ди Мария 77′
7 Родригес Моура Лукас
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 18
5 Удары в створ 8
5 Угловые 9
10 Фолы 13
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Жером Мигельгорри (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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