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«ПСЖ» вырвал победу над «Дижоном» благодаря дублю защитника Менье
«ПСЖ» одержал победу над «Дижоном» в матче 9-го тура французской Лиги 1.
«ПСЖ» одержал победу над «Дижоном» в матче 9-го тура французской Лиги 1.
Встреча прошла в Дижоне на стадионе «Гастон Жерар» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В первом тайме зрители матча не увидели забитых голов. На 70-й минуте защитник Томас Менье вывел парижан вперёд. За три минуты до конца основного времени встречи Бенжамен Жанно сравнял счёт, но на 92-й минуте Менье оформил дубль и принёс столичной команде победу.
«ПСЖ» набрал 25 очков и продолжает занимать первое место в таблице чемпионата Франции. «Дижон» (6) — 17-й.
|Оливье Далль'Ольо
|Эмери Унаи
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|18
|5
|Удары в створ
|8
|5
|Угловые
|9
|10
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Жером Мигельгорри (Франция)