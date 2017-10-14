«Реал» установил рекорд, победив в 13-м выездном матче Примеры кряду

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Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Мадридский клуб установил новый рекорд чемпионата Испании, победив в 13-м выездном матче Примеры подряд. До этого «Реал» делил рекорд с «Барселоной», которая побеждала в гостях 12 раз подряд в 2010—2011 годах.