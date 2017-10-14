Фанат успел подбежать к 32-летнему португальскому футболисту, после чего его увели работники арены.
«Реал» установил рекорд, победив в 13-м выездном матче Примеры кряду
«Реал» на выезде обыграл «Хетафе» в матче 8-го тура испанской Примеры.
«Реал» на выезде обыграл «Хетафе» в матче 8-го тура испанской Примеры.
Встреча прошла в Хетафе на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Мадридский клуб установил новый рекорд чемпионата Испании, победив в 13-м выездном матче Примеры подряд. До этого «Реал» делил рекорд с «Барселоной», которая побеждала в гостях 12 раз подряд в 2010—2011 годах.
«Реал» (17 очков) занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей «Барселоны» на 4 балла и сыграв на один матч больше.
|Пепе Бордалас
|Зинедин Зидан
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|8
|Удары (всего)
|16
|3
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|7
|23
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)