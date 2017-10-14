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20:39 (мск), источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» победило солигорский «Шахтер» и отстает от него на 1 очко

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минское «Динамо» одолело на выезде солигорский «Шахтер» 1:0 и теперь отстает от него всего на одно очко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Солигорске прошла в очень напряженной борьбе, с обилием жестких единоборств и ее исход решился в самой концовке первой половины игры. На 45-й минуте поединка победный гол забил сербский легионер минчан Урош Николич, замкнувший верховую передачу Артема Быкова с левого фланга атаки. После перерыва хозяева приложили немало усилий, чтобы отыграться, но мяч после ударов Николая Януша, Дениса Лаптева и их партнеров так и не попал в ворота Сергея Игнатовича. После этой победы подопечные Сергея Гуренко отстают от лидирующего «Шахтера» всего на один балл. Еще один претендент на медали борисовский БАТЭ свой матч 25-го тура проведет 15 октября у себя дома против футболистов «Витебска».

Результаты других встреч этого тура:

«Неман» (Гродно) — «Городея» — 2:1,

«Ислочь» (Минский район) — «Крумкачы» (Минск) — 1: 1.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Шахтер» — 56 очков (25 матчей), «Динамо» (Минск) — 55 (25), БАТЭ — 51 (24), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 41 (24).

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