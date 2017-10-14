Минское «Динамо» победило солигорский «Шахтер» и отстает от него на 1 очко

Встреча в Солигорске прошла в очень напряженной борьбе, с обилием жестких единоборств и ее исход решился в самой концовке первой половины игры. На 45-й минуте поединка победный гол забил сербский легионер минчан Урош Николич, замкнувший верховую передачу Артема Быкова с левого фланга атаки. После перерыва хозяева приложили немало усилий, чтобы отыграться, но мяч после ударов Николая Януша, Дениса Лаптева и их партнеров так и не попал в ворота Сергея Игнатовича. После этой победы подопечные Сергея Гуренко отстают от лидирующего «Шахтера» всего на один балл. Еще один претендент на медали борисовский БАТЭ свой матч 25-го тура проведет 15 октября у себя дома против футболистов «Витебска».