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20:33 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Челси» сенсационно уступил «Кристал Пэлас»

В матче 8-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Челси» неожиданную победу одержали хозяева поля — 2:1.

Источник: Reuters

На голы полузащитника Йоана Кабая и нападающего Вильфрида Заа «синие» смогли ответить только точным ударом хавбека Темуе Бакайоко.

Отметим, что команда Роя Ходжсона не только одержала свою первую победу в сезоне, но и забила свои первые голы после старта игрового года. До минувшей встречи «Кристал Пэлас» оставался единственной командой топ-чемпионатов без голов.

Кристал Пэлас 2:1
Первый тайм: 2:1
Челси
14.10.2017, 17:00 основной раунд: 8-й тур Selhurst Park
Главные тренеры
Рой Ходжсон Антонио Конте
Голы
11′ Сесар Аспиликуэта 28
45′ Вильфрид Заа (М. Сако) 11
14 Темуе Бакайоко (С. Фабрегас) 18′
Составы
Хулиан Сперони 1
Джоэл Уорд 2
Патрик ван Анхолт 3
83′ Скотт Данн 6
Мамаду Сако 12
71′ Лука Миливоевич 4
Эндрос Таунсенд 10
Вильфрид Заа 11
75′ Джеффри Шлупп 15
Джейсон Панчеон 42
86′ Йоан Кабай 7
Джайро Ридевалд 44
85′ Джеймс Макартур 18
Тимоти Фосу-Менса 24
13 Тибо Куртуа
3 Маркос Алонсо
24 Гэри Кэйхилл
28 Сесар Аспиликуэта
30 Давид Луиз
4 Сеск Фабрегас
14 Темуе Бакайоко 87′
10 Эден Азар
15 Виктор Мозес 40′
21 Давиде Дзаппакоста
22 Виллиан 65′
17 Чарли Мусонда
23 Миши Батшуайи 57′
11 Родригес Педро
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 15
5 Удары в створ 5
5 Угловые 8
7 Фолы 6
1 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Андре Марринер (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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