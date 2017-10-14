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«Челси» сенсационно уступил «Кристал Пэлас»
В матче 8-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Челси» неожиданную победу одержали хозяева поля — 2:1.
В матче 8-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» — «Челси» неожиданную победу одержали хозяева поля — 2:1.
На голы полузащитника Йоана Кабая и нападающего Вильфрида Заа «синие» смогли ответить только точным ударом хавбека Темуе Бакайоко.
Отметим, что команда Роя Ходжсона не только одержала свою первую победу в сезоне, но и забила свои первые голы после старта игрового года. До минувшей встречи «Кристал Пэлас» оставался единственной командой
|Кристал Пэлас
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2:1
Первый тайм: 2:1
|Челси
|Рой Ходжсон
|Антонио Конте
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|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|15
|5
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|6
|1
|Офсайды
|6
|Главный судья
|Андре Марринер (Англия)