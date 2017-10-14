«Манчестер Сити» забил семь мячей в ворота «Стока» и стал лидером АПЛ

К 27-й минуте «горожане» сумели забить трижды — отличились Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг и Давид Сильва. В конце первого тайма Маме Бирам Диуф один мяч отыграл, а в начале второй половины Кайл Уолкер отметился автоголом. Впрочем, преимущество подопечных Хосепа Гвардиолы оставалось минимальным недолго — на 55-й минуте дубль оформил Жезус, пять минут спустя забил Фернандиньо и почти сразу же отличился Лерой Зане, а окончательный результат установил Бернарду Силва на 79-й минуте.