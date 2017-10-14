Давка, унесшая жизни 66 болельщиков московской команды на стадионе «Лужники», произошла 20 октября 1982 года на матче 1/16 финала Кубка УЕФА.
«Манчестер Сити» забил семь мячей в ворота «Стока» и стал лидером АПЛ
В матче 8-го тура английской
В матче 8-го тура английской
К 27-й минуте «горожане» сумели забить трижды — отличились Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг и Давид Сильва. В конце первого тайма Маме Бирам Диуф один мяч отыграл, а в начале второй половины Кайл Уолкер отметился автоголом. Впрочем, преимущество подопечных Хосепа Гвардиолы оставалось минимальным недолго — на 55-й минуте дубль оформил Жезус, пять минут спустя забил Фернандиньо и почти сразу же отличился Лерой Зане, а окончательный результат установил Бернарду Силва на 79-й минуте.
Благодаря этой победе «Манчестер Сити» поднялся на первое место в таблице АПЛ, опережая на два очка «Манчестер Юнайтед».
|Манчестер Сити
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7:2
Первый тайм: 3:1
|Стоук Сити
|Хосеп Гвардьола
|Марк Хьюз
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|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|20
|Удары (всего)
|5
|11
|Удары в створ
|1
|4
|Угловые
|0
|5
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)