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20:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Манчестер Сити» забил семь мячей в ворота «Стока» и стал лидером АПЛ

В матче 8-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал «Сток Сити» и добился разгромной победы со счётом 7:2.

Источник: Reuters

К 27-й минуте «горожане» сумели забить трижды — отличились Габриэл Жезус, Рахим Стерлинг и Давид Сильва. В конце первого тайма Маме Бирам Диуф один мяч отыграл, а в начале второй половины Кайл Уолкер отметился автоголом. Впрочем, преимущество подопечных Хосепа Гвардиолы оставалось минимальным недолго — на 55-й минуте дубль оформил Жезус, пять минут спустя забил Фернандиньо и почти сразу же отличился Лерой Зане, а окончательный результат установил Бернарду Силва на 79-й минуте.

Благодаря этой победе «Манчестер Сити» поднялся на первое место в таблице АПЛ, опережая на два очка «Манчестер Юнайтед».

Манчестер Сити 7:2
Первый тайм: 3:1
Стоук Сити
14.10.2017, 17:00 основной раунд: 8-й тур Etihad Stadium (City of Manchester Stadium)
Главные тренеры
Хосеп Гвардьола Марк Хьюз
Голы
17′ Габриэл Жезус (К. Уокер) 33
19′ Рахим Стерлинг (Л. Сане) 7
27′ Давид Сильва (Р. Стерлинг) 21
55′ Габриэл Жезус (К. Де Брейне) 33
60′ Фернандинью (Ф. Делф) 25
62′ Лерой Сане (К. Де Брейне) 19
79′ Бернарду Силва (Р. Стерлинг) 20
18 Маме Бирам Диуф (Р. Хесе) 44′
2 Кайл Уокер 47′
Составы
Эдерсон 31
Кайл Уокер 2
Джон Стоунс 5
Николас Отаменди 30
Фабиан Делф 18
Давид Сильва 21
Рахим Стерлинг 7
Лерой Сане 19
66′ Кевин Де Брейне 17
Илкай Гюндоган 8
73′ Фернандинью 25
Яя Туре 42
63′ Габриэл Жезус 33
Бернарду Силва 20
1 Джек Батленд
3 Эрик Питерс
6 Курт Зума
20 Джефф Кэмерон
24 Даррен Флетчер
10 Эрик-Максим Шупо-Мотинг
18 Маме Бирам Диуф
22 Джердан Шачири
5 Кевин Виммер 45′
15 Бруну Мартинс Инди
42 Томас Эдвардс 53′
32 Рамадан Собхи
11 Родригес Руис Хесе 45′
14 Ибрахим Афеллай 90+2′
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
20 Удары (всего) 5
11 Удары в створ 1
4 Угловые 0
5 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Автогол
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Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Стоук Сити
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