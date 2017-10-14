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18:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Как Вальверде изменил «Барселону». Это снова лучшая команда мира?

После странной трансферной кампании и потеря Неймара это кажется невероятным. Но, похоже, Вальверде знает, что делает.

Источник: AP 2017

Девять побед из девяти, 27 забитых голов, всего два пропущенных. После бурного лета и оплеухи от «Реала» в Суперкубке многие предрекали «Барсе» сложный переходный период. Однако в октябре сине-гранатовые показывают самый привлекательный и тактически отлаженный футбол (по крайней мере, в Испании). Некоторые даже говорят о том, что на этот раз чемпионство в Ла Лиге команде Зидана не светит. Разбираемся, что так кардинально поменялось «Барселоне» всего за два месяца.

Жизнь без Неймара

Вальверде пришёл в «Барселону» в тот момент, когда стало понятно, что больше в «Барселоне» Неймар не задержится. На пресс-конференциях тренер и боссы говорили одно, однако за кулисами всё уже давно было известно.

Бразилец устроил побег в Париж из тени Месси, а «Барселона» с новым тренером осталась в тумане неопределённости. На вопрос «что делать?» Вальверде поначалу попытался ответить самым простым способом — поставил на левый фланг атаки Деулофеу. Чем всё это кончилось, вы знаете. Спустя две недели после победы над «Реалом» в американском турне с Неймаром в составе без него «Барса» уступила в Суперкубке конкуренту по всем статьям. Вернувшийся в родные стены Жерар продемонстрировал очевидное — заменить Неймара он попросту не в состоянии. Тогда то и стало ясно, что на багаже Энрике Вальверде никак не выедет.

Трио MSN, линейный прямой футбол, классические 4−3−3, глубинный плеймейкер Месси — от всего этого новому тренеру пришлось отказаться. И Эрнесто принялся за работу.

Избавление от лишних

Первое, что тренер сделал — определился с кругом футболистов, на которых он рассчитывает. Матьё, Дулас, Тельо, Мунир и Сампер отправились в другие команды, Вермалена и Турана не успели отцепить, а вместо них Вальверде провёл точечную селекцию под себя. Да, трансферная кампания «Барсы» была очень спорной — Семеду, Паулиньо, тот же Деулофеу… На роль звёзд никто из них ну никак не тянул. Но сеньор Эрнесто сделал свой выбор. Так же, как и Гвардиола в начале своей карьеры, когда отказался от услуг звёздных Роналдиньо и Деку, которые не соответствовали его философии.

Однако, в отличие от Энрике, Вальверде не проводит масштабную ротацию. У него есть тер Штеген, Пике, Бускетс, Иньеста, Суарес, Месси, и есть все остальные. Ему не нужны три состава, как у Гвардиолы в «Манчестер Сити» или у Манчини в «Зените». Вальверде помимо нескольких звёзд требуются исключительно игроки-функции, которые будут выполнять на поле то, что от них нужно. Если вы регулярно следите за матчами «Барселоны», то наверняка заметили, что замены Вальверде часто действительно усиливают игру команды. И это не просто так — даже критикуемые в прошлом сезоне Гомеш, Денис Суарес и Динь не портят картину, так как чётко знают, что от них требуется.

Тактика

От закостенелых 4−3−3 Вальверде также отказался. Прямой футбол, оторванность атакующей троицы от полузащиты, игра длинными передачами — всё в топку. Воспитывавшийся на тотальном футболе Круиффа в «Барселоне» баск вернул традиции 80-х. Таким образом, Пике и Умтити зачастую оказываются на передней линии атаки, а страхуют их крайние защитники Семеду и Альба. Резвые фланги — ещё одно ноу-хау от Вальверде. Крайние защитники теперь регулярно подключаются к атакам, создавая ширину флангов. Но для активной фланговой игры нужен крепкий центр. Вальверде решил и эту проблему тоже.

В этом сезоне «Барселона» чаще всего использует схему 4−4−2, 3−5−2 и 4−2−3−1. Провал Бускетса в прошлом сезоне во многом объясним именно отсутствием страховки — зачастую Серхио оказывался один против нескольких оппонентов. Теперь на одной линии с ним действует либо Ракитич, расчерчивающий диагонали из глубины, либо моторный Паулиньо, обеспечивающий нужное движение и имеющий крутой навык игры в разрушении. Перед началом сезона многие (в том числе и я) сомневались в целесообразности приобретения бразильца. Иконой «Барсы» он, разумеется, не стал, но по крайней мере в матчах со средними командами показывает, что такой многофункциональный ролевик Вальверде был необходим. Вновь важной становится роль Иньесты, который при двух опорниках полностью освобождается от черновой работы (в его возрасте это не лучшее расходование сил) и сосредотачивается на созидании. Продление контракта с Андресом на бессрочный период — не просто популистский шаг. В новой «Барсе» у Иньесты будет другая роль. И роль важная. О компактности и лучшей заполняемости зон говорит и Бускетс.

«Сейчас чувствую себя несколько более защищенным, чем было раньше. В этом сезоне мне комфортнее. Мы действуем компактнее и оказываем больше влияния на ход матчей».

Для наглядности — на первой картинке карта передач в игре с «Реалом» во время предсезонки. Классические 4−3−3 с явным креном на фланг Неймара. На второй — изменения в ответном матче Суперкубка. Тоже провальном, но уже другом по наполнению (Месси в роли ложной девятки, спаренный центр Бускетс-Ракитич). На третьей — модель игры с «Ювентусом» (Месси как центрфорвард, гиперактивные фланги Альба-Семеду). «Барса» стала очень тактически гибкой командой, готовой подстраиваться под соперника, чтобы играть на его слабых местах.

Источник: Чемпионат.com

Главный постулат один. Вальверде видит «Барселону», контролирующую игру, с преимуществом в центре поля, с развитой игрой в пас. «Всё начинается с мяча и заканчивается мячом» — старое правило, которое Эрнесто вернул на «Камп Ноу».

Месси

Однако эта команда отличается от золотой гвардиоловской эпохи. В отличие от 4−3−3 новые схемы позволяют Месси вновь стать плавающим игроком, действовать исключительно между линиями и, не отвлекаясь на фланговую работу, посвятить себя роли ложной девятки. И это дало плоды — Месси выдал самый результативный старт в карьере. Уход Неймара пошёл только на пользу — как и раньше, вся команда работает исключительно на Лео. Да, это возвращение к пути, который когда-то показался Гвардиоле тупиковым. Но пока это работает.

Вместо метившего на «Золотой мяч» Неймара Месси получил в партнёры футболистов, которые ещё до приёма мяча знают, что отдадут его своей «десятке». Ведь не зря в свой последний год в «Барсе» Пеп наигрывал в основе Тельо и Куэнку, молодых игроков без ЧСВ, у которых была одна задача — растягивать фланги и давать свободу Месси. В отсутствие Неймара Лео — единственный король.

Итог

Однако не стоит раньше времени восхищаться этой «Барселоной». Ни в коем случае. Начало сезона — та пора, когда на фоне слабых соперников всё кажется идеальным. Настоящая проверка ждёт Вальверде и его команду только сегодня, в игре с мощным и сконцентрированным соперником, который не будет давать играть «Барсе» в её футбол (с «Юве» такая возможность у каталонцев была). У Эрнесто было время отшлифовать «Барсу» и пустить её по нужному ему маршруту. В матче с «Атлетико» мы должны получить ответ на главный вопрос: является ли этот маршрут верным?

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