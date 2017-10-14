Гол Жерара Гоу принес «Кайрату» победу в финале Кубка Казахстана над «Атырау»
После этого он получил красную карточку за жест в адрес трибун.
После этого он получил красную карточку за жест в адрес трибун.
Обладателем Кубка Казахстана по футболу-2017 стал ФК «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финальном матче, который прошел в Актобе, алматинский клуб встречался с «Атырау» и одержал победу со счетом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал Жерар Гоу, отличившийся на 70-й минуте.
При этом на последних минутах матча Гоу был удален за жест в адрес трибун. Это произошло во время его замены на Чуму Анене. Покидая поля, Гоу показал болельщикам известный жест, указывающий на бицепц, за что заработал красную карточку.
Отметим, что «Кайрат» является рекордсменом по числу побед в Кубке Казахстана — этот трофей для команды является уже восьмым. Ранее алматинский клуб выигрывал в 1992, 1996/97, 1999/00, 2001, 2003, 2014 и 2015-годах. В прошлом году обладателем Кубка стала «Астана», которая в текущем розыгрыше выбыла по итогам 1/8-й.