Гол Жерара Гоу принес «Кайрату» победу в финале Кубка Казахстана над «Атырау»

Обладателем Кубка Казахстана по футболу-2017 стал ФК «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.

В финальном матче, который прошел в Актобе, алматинский клуб встречался с «Атырау» и одержал победу со счетом 1:0. Автором единственного гола во встрече стал Жерар Гоу, отличившийся на 70-й минуте.

При этом на последних минутах матча Гоу был удален за жест в адрес трибун. Это произошло во время его замены на Чуму Анене. Покидая поля, Гоу показал болельщикам известный жест, указывающий на бицепц, за что заработал красную карточку.