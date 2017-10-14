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17:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Бакайоко забил дебютный гол за «Челси» в АПЛ после обещания перекрасить волосы

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко открыл счёт голам за лондонскую команду в английской Премьер-лиге.

Источник: Reuters

Француз, перешедший в «Челси» минувшим летом из «Монако», отличился в игре восьмого тура чемпионата с «Кристал Пэлас».

Интересно, что незадолго до матча Бакайоко пообещал покрасить волосы в синий цвет после того, как забьёт дебютный гол в АПЛ. Сейчас у хавбека волосы белого цвета.

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