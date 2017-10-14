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17:15 (мск), источник: Р-Спорт

Футбольный клуб «Лейпциг» продлил контракт с защитником Вилли Орбаном до 2022 года

МОСКВА, 14 окт — Р-Спорт. Футбольный клуб «Лейпциг» продлил контракт с защитником Вилли Орбаном до 2022 года, сообщается на официальном сайте команды бундеслиги.

Орбан, который помимо немецкого имеет гражданство Венгрии, выступает за «Лейпциг» с 2015 года и вместе с командой завоевал путевку в высший дивизион чемпионата Германии, отыграв в 32 матчах. Всего за «Лейпциг» 24-летний защитник провел 70 матчей, в которых забил пять голов.

Прежний контракт Орбана, который в текущем сезоне носит капитанскую повязку, истекал в 2019 году.

«Когда Вилли пришел к нам летом 2015 года, он был одним из самых интересных игроков во второй бундеслиге, и мы видели большой потенциал в нем. Это было подтверждено, потому что он превратился в главного защитника в бундеслиге. Орбан внес решающий вклад в наш выход в высший дивизион и Лигу чемпионов. Вилли — капитан, абсолютный лидер и лицо нашего клуба. Поэтому мы рады продлить с ним контракт», — сказал спортивный директор «Лейпцига» Ральф Рангник.

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