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16:50 (мск), источник: ТАСС

Агент македонца Яховича подтвердил, что зимой футболист может перейти в российский клуб

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий турецкого «Гезтепе» и сборной Македонии по футболу Адис Яхович зимой может перейти в один из российских клубов. Об этом ТАСС сообщил агент 30-летнего игрока Сержан Еремич.

В пятницу турецкий портал Yeni Asir сообщил, что интерес к форварду проявляет московский ЦСКА и армейский клуб уже начал контактировать с руководством «Гезтепе». Интерес к нападающему также проявляют местные «Бешикташ» и «Антальяспор».

«Интерес со стороны российских клубов подтвердить могу, но, само собой, называть конкретные пока не готов, — подтвердил Еремич. — На данный момент очевидно, что Яхович является одним из лучших форвардов в Турции, и он привлекает интерес многих клубов. Его контракт истекает следующим летом, и зимой мы будем думать, как будет лучше для карьеры».

Яхович перешел в «Гезтепе» в августе 2016 года и помог команде выйти в высший дивизион чемпионата страны, забив 23 мяча в 33 матчах. После семи туров текущего чемпионата «Гезтепе» с 13 очками занимает 4-е место в турнирной таблице, а на счету Яховича семь мячей. До перехода в турецкий клуб нападающий на протяжении двух сезонов выступал за самарские «Крылья Советов» и забил 15 мячей в 41 встрече. В составе сборной Македонии Яхович провел 15 игр (3 гола).

ЦСКА в 12 матчах чемпионата России текущего сезона забил 14 раз, из них пять мячей пришлись на нападающих — Витиньо (3), Тимура Жамалетдинова (1) и Аарона Оланаре (1).

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