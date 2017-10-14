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16:47 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» победителя выявить не сумели

В матче 8-го тура английской Премьер-Лиги «Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед».

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Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась вничью. Команды зрителей голами порадовать не сумели.

Футбол
Англия 2017/2018
Тур 8, 14.10.2017, 14:30
Ливерпуль
0Манчестер Юнайтед0

«Манчестер Юнайтед», сыгравший вничью во второй раз в нынешнем розыгрыше АПЛ, в таблице располагается на первой строчке, опережая на одно очко «Манчестер Сити», который сегодня дома сыграет со «Сток Сити» и имеет шанс стать единоличным лидером. «Ливерпуль» располагается на шестой строчке, отставая от «МЮ» на семь очков.

Напомним, что «Ливерпуль» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.

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