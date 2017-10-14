«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» победителя выявить не сумели

«Манчестер Юнайтед», сыгравший вничью во второй раз в нынешнем розыгрыше АПЛ, в таблице располагается на первой строчке, опережая на одно очко «Манчестер Сити», который сегодня дома сыграет со «Сток Сити» и имеет шанс стать единоличным лидером. «Ливерпуль» располагается на шестой строчке, отставая от «МЮ» на семь очков.