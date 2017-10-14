Давка, унесшая жизни 66 болельщиков московской команды на стадионе «Лужники», произошла 20 октября 1982 года на матче 1/16 финала Кубка УЕФА.
«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» победителя выявить не сумели
В матче 8-го тура английской
В матче 8-го тура английской
Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась вничью. Команды зрителей голами порадовать не сумели.
«Манчестер Юнайтед», сыгравший вничью во второй раз в нынешнем розыгрыше АПЛ, в таблице располагается на первой строчке, опережая на одно очко «Манчестер Сити», который сегодня дома сыграет со «Сток Сити» и имеет шанс стать единоличным лидером. «Ливерпуль» располагается на шестой строчке, отставая от «МЮ» на семь очков.
Напомним, что «Ливерпуль» является соперником «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов.