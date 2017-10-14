Ждать ли подножки от «Иртыша» в матче с «Астаной»? Превью к 30-му туру КПЛ

Футбол. Премьер-лига. Тур 30

15 октября.

«Астана» — «Иртыш»

В последнем гостевом матче с «Шахтером» игра столичного клуба произвела удручающее впечатление. Команда ходила по полю пешком и могла запросто потерять очки. В связи с этим встречу с павлодарцами «Астана» должна провести более собрано. Да и Станимир Стойлов должен крепким словом встряхнуть своих футболистов. Конечно, «Астана» имеет праву на ошибку, но навряд ли намерена ее допускать на финишной прямой, когда есть возможность досрочно оформить четвертое чемпионство подряд. При этом до последнего будем верить в «Иртыш». Может павлодарцы отважатся сыграть смело против чемпиона, а там чем черт не шутит. Смогли ведь показать достойную игру в последних двух турах и закрепиться на четвертом месте в таблице. В то же время во втором туре «Иртыш» отобрал очки у астанчан — 1:1. Правда, в 12-м уступил — 0:2.

Всего команды между собой играли 32 раза. В 18 играх победу одержали футболисты «Астаны» при восьми ничьих и шести поражениях с разницей мячей 62−40. На своем поле столичные футболисты потерпели только одну неудачу, выиграв десять матчей и пять игр сведя вничью.

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«Окжетпес» — «Тараз»

Замыкающим таблицу кокшетаусцам будет крайне нелегко отстоять прописку в премьер-лиге. Слишком большое отставание получилось от основных конкурентов (пять-восемь очков). Еще впереди ожидают непростые игры с «Тоболом», «Астаной», «Иртышом» и «Ордабасы». Ну и таразцы приедут к ним в гости мотивированными, потому что в отличие от синегорцев имеют более реальные шансы на спасение. А потому не факт, что хозяевам удастся хотя бы за ничейку зацепиться.

Южанам очень не достает очков, снятых за долги перед бывшим игроком Обиорой Одитой. Однако вполне способны выпутаться из этой непростой ситуации. Пока они с 26 очками расположились на 11-м месте.

В этом сезоне команды нанесли друг другу по поражению. Сначала таразцы проиграли на своем поле в рамках 11-го тура (0:1). Затем кокшетаусцы уступили дома в 21-м туре (0:1).

Ранее стороны провели 33 очные встречи, в 13 из них успех праздновал «Окжетпес» при девяти ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 33−35. На своем поле кокшетауский клуб выиграл девять игр и еще пять свел вничью, позволив при этом таразцам победить в трех поединках.