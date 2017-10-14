Ждать ли подножки от «Иртыша» в матче с «Астаной»? Превью к 30-му туру КПЛ
15 октября пройдут три матча 30-го тура футбольной
15 октября пройдут три матча 30-го тура футбольной
Футбол.
15 октября.
«Астана» — «Иртыш»
В последнем гостевом матче с «Шахтером» игра столичного клуба произвела удручающее впечатление. Команда ходила по полю пешком и могла запросто потерять очки. В связи с этим встречу с павлодарцами «Астана» должна провести более собрано. Да и Станимир Стойлов должен крепким словом встряхнуть своих футболистов. Конечно, «Астана» имеет праву на ошибку, но навряд ли намерена ее допускать на финишной прямой, когда есть возможность досрочно оформить четвертое чемпионство подряд. При этом до последнего будем верить в «Иртыш». Может павлодарцы отважатся сыграть смело против чемпиона, а там чем черт не шутит. Смогли ведь показать достойную игру в последних двух турах и закрепиться на четвертом месте в таблице. В то же время во втором туре «Иртыш» отобрал очки у астанчан — 1:1. Правда, в 12-м уступил — 0:2.
Всего команды между собой играли 32 раза. В 18 играх победу одержали футболисты «Астаны» при восьми ничьих и шести поражениях с разницей мячей 62−40. На своем поле столичные футболисты потерпели только одну неудачу, выиграв десять матчей и пять игр сведя вничью.
«Окжетпес» — «Тараз»
Замыкающим таблицу кокшетаусцам будет крайне нелегко отстоять прописку в
Южанам очень не достает очков, снятых за долги перед бывшим игроком Обиорой Одитой. Однако вполне способны выпутаться из этой непростой ситуации. Пока они с 26 очками расположились на 11-м месте.
В этом сезоне команды нанесли друг другу по поражению. Сначала таразцы проиграли на своем поле в рамках 11-го тура (0:1). Затем кокшетаусцы уступили дома в 21-м туре (0:1).
Ранее стороны провели 33 очные встречи, в 13 из них успех праздновал «Окжетпес» при девяти ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 33−35. На своем поле кокшетауский клуб выиграл девять игр и еще пять свел вничью, позволив при этом таразцам победить в трех поединках.
«Шахтер» — «Кайсар»
Если карагандинцы победят, то обойдут в таблице кызылординцев. На данный момент «Шахтер» идет на седьмом месте с отставанием на два очка от «Кайсара», расположившегося на шестой строчке. И потом «горнякам» следует реабилитироваться за два поражения в этом сезоне от команды Стойчо Младенова в третьем и 13-м турах соответственно (0:1, 1:2). Но игра может качнуться в любую сторону, поскольку соперники ничем не уступают друг другу как по игре, так и составу. А в личных встречах и вовсе имеют паритет. Каждая команда одерживала по 16 побед при девяти ничейных исходах. Только результативнее играли карагандинцы: 44−34. Кроме того, на своем поле «горняки» 11 игр завершили в свою пользу при пяти ничьих и пяти неудачах.