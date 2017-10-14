«Ислочь» сыграла вничью с «Крумкачамі»
«Ислочь» сыграла вничью с «Крумкачамі» в домашнем матче 25-го тура национального чемпионата — 1:1.
«Ислочь» сыграла вничью с «Крумкачамі» в домашнем матче 25-го тура национального чемпионата — 1:1.
ИСЛОЧЬ — КРУМКАЧЫ — 1:1
Минск. 14 октября. Стадион ФК «Минск». 14.00. Судьи — А. Василевич (Мозырь), С. Теслюк (Гомель), Д. Загорельский (Орша).
ИСЛОЧЬ: Шелихов — Шагойко (к), Кирильчик, Бубнов, Папуш, Слабашевич, Букаткин (Близнюк, 80), Валеев (Патоцкий, 46), Комаровский, Осипенко, Балашов. Запсные: Туранок, Ясюкевич, Зюлев, Холодинский, Побудей.
КРУМКАЧЫ: Шунто — Василевский, Драчев, Рудюк, Карп, Варванин, Ф. Иванов, В. Иванов, Скшинецкий (к), Богунов (Кнотько-Штерк, 91+), Филанович. Запасные: Мохнач, Ковалев, Козел, Ляхнович.
ГОЛЫ: 1:0 — Осипенко (27). 1:1 — Богунов (68).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Ф. Иванов (4), Валеев (10), Василевский (33), Богунов (53), В. Иванов (59), Кирильчик (73).