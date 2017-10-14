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Валенсия стал первым неевропейцем, достигшим отметки в 300 матчей за МЮ
Защитник «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия вышел на поле в матче 8-го тура английской
Защитник «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия вышел на поле в матче 8-го тура английской
Как сообщает Sky Sports, 32-летний эквадорец стал первым игроком не из Европы, который провёл 300 матчей за «Манчестер Юнайтед».
Напомним, что Валенсия перешёл в стан «красных дьяволов» из «Уигана» в 2009 году.