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15:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Валенсия стал первым неевропейцем, достигшим отметки в 300 матчей за МЮ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Луис Антонио Валенсия вышел на поле в матче 8-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» и достиг отметки в 300 матчей в составе манкунианцев.

Источник: Reuters

Как сообщает Sky Sports, 32-летний эквадорец стал первым игроком не из Европы, который провёл 300 матчей за «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что Валенсия перешёл в стан «красных дьяволов» из «Уигана» в 2009 году.

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