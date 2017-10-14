Главный тренер «Ислочи» осуждён на 2 года ограничения свободы за «договорняк»

Суд вынес решение в отношении тренеров и футболистов, обвиняемых в организации договорных матчей в период с ноября 2015 года по июнь 2016 года. Ранее все фигуранты дела свою вину признали.

Обвиняемыми по делу являлись следующие футболисты и тренеры: Илья Гаврилов («Гранит»), Владимир Маковский (тренер), Александр Лебедев, Александр Тишкевич, Андрей Порываев, Юрий Рыжко (все — «Ислочь»), Виталий Желудок, Вячеслав Палазник, Алексей Сакович, Егор Гудель (все — «Ошмяны» — БГУФК), Юрий Сыроквашко (тренер-администратор), Сергей Шуманов, Игорь Журавлев (все — «Луч»), а также бывший футболист Вячеслав Замара и экс-баскетболист из Украины Ярослав Лемик.

Согласно приговору, заказчики и организаторы «договорняков» получили до трёх лет ограничения свободы и денежные штрафы. Так, Вячеслав Замара приговорен к трём годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Аналогичное наказание получил и Юрий Сыроквашко, его также лишили права участвовать в профессиональных спортивных соревнованиях сроком на пять лет.

К двум годам ограничения свободы, но без направления в исправительное учреждение открытого типа, приговорен Владимир Маковский. Также Маковскому в течение пяти лет запрещено принимать участие в профессиональных спортивных соревнованиях.