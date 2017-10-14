Бакайоко попал в аварию из-за непривычного левостороннего движения в Англии
Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко попал в аварию 21 сентября по дороге домой после тренировочного занятия лондонской команды
Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко попал в аварию 21 сентября по дороге домой после тренировочного занятия лондонской команды
«Сейчас уже всё в порядке. Теперь я более внимателен. Вождение в Англии не является
Из того, что случилось, самым важным является тот факт, что никто серьёзно не пострадал. Честно говоря, не очень хочу об этом говорить. Я пережил этот случай, и пытался о нём забыть. Такое случается. В будущем буду более осторожным, — сказал Бакайоко.
Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» прошлым летом. На его счету девять матчей за клуб во всех турнирах и один гол.