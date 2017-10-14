Бакайоко попал в аварию из-за непривычного левостороннего движения в Англии

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«Сейчас уже всё в порядке. Теперь я более внимателен. Вождение в Англии не является чем-то сложным. Самое трудное — первые недели, но я хороший водитель. Для меня это не станет проблемой.

Из того, что случилось, самым важным является тот факт, что никто серьёзно не пострадал. Честно говоря, не очень хочу об этом говорить. Я пережил этот случай, и пытался о нём забыть. Такое случается. В будущем буду более осторожным, — сказал Бакайоко.