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14:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Бакайоко попал в аварию из-за непривычного левостороннего движения в Англии

Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко попал в аварию 21 сентября по дороге домой после тренировочного занятия лондонской команды из-за того, что не справился с управлением при непривычном для него левостороннем движении в Англии, сообщает The Sun.

Источник: Reuters

«Сейчас уже всё в порядке. Теперь я более внимателен. Вождение в Англии не является чем-то сложным. Самое трудное — первые недели, но я хороший водитель. Для меня это не станет проблемой.

Из того, что случилось, самым важным является тот факт, что никто серьёзно не пострадал. Честно говоря, не очень хочу об этом говорить. Я пережил этот случай, и пытался о нём забыть. Такое случается. В будущем буду более осторожным, — сказал Бакайоко.

Бакайоко перешёл в «Челси» из «Монако» прошлым летом. На его счету девять матчей за клуб во всех турнирах и один гол.

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