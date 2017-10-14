«Это настоящие крысы с крыльями». Стадион «Вильярреала» атаковали голуби

Неожиданная проблема возникла у «Вильярреала», его домашнего стадиона «Эстадио де ла Серамика» и людей, что живут в районе поблизости — полчища голубей, которые наводнили эту часть города, тихую и спокойную, свили гнезда во всех укромных уголках футбольной арены, переклевали все семена и нанесли серьезный ущерб газону на стадионе. Помимо этого, разумеется, трибуны и поле теперь зачастую имеют весьма неприглядный вид, о чем известно каждому, кто хоть раз сталкивался с голубиным коварством. Нельзя забывать и о проблемах антисанитарии и возможных болезнях, которые могут переноситься этими птицами. Так что с голубями решили бороться.