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14:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Четвёртое пришествие: какой будет «Бавария» Хайнкеса

И это не из области фантастики.

Источник: РИА "Новости"

«Критики говорят, что я отсутствовал в большом футболе четыре года, но футбол ведь за это время заново не изобрели. Мой возраст — это всего лишь какая-то цифра. Кто-то чувствует себя старым в 45, а я не изменился. Я по-прежнему люблю музыку и спорт. Я молод», — такие слова Юпп Хайнкес произнёс на пресс-конференции после своего возвращения на пост главного тренера «Баварии». И когда смотришь на этого пожилого джентльмена, то начинаешь верить его словам. Он почти не изменился за последние 15 лет. А отдых в хороших условиях пошёл ему только на пользу. Стресса стало меньше, и Хайнкес вновь почувствовал вкус к игре, к работе.

Когда все наперебой судачили о том, что Томас Тухель со дня на день возглавит «Баварию», мы отмечали, что в Мюнхене изучают ситуацию досконально, взвешивают риски. В частности, ваш покорный слуга высказывал предположение, что команду доверят Хайнкесу, а уже после сезона возьмут Юлиана Нагельсмана или Юргена Клоппа. Так оно и вышло.

В последние дни стало модно петь осанну Хайнкесу. Делают это не только руководители «Баварии» — Хёнесс и Руммениге, но и бывший директор клуба Маттиас Заммер. Обладатель «Золотого мяча» отметил профессионализм Хайнкеса и умение работать при любых обстоятельствах.

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Хайнкес в четвёртый раз приходит в «Баварию», и во второй раз он будет исполнять функции временщика. Правда, сейчас ему обещают дать доработать до мая. Учитывая, что сейчас сезон даже треть свою не прошёл, получается серьёзный отрезок. Команда для тренера не нова. Примерно с половиной этих же игроков он выигрывал всё подряд в 2013-м. Какое-то время придётся обойтись без Нойера, но и он вернётся в начале февраля, подоспеет к главным баталиям. А так на месте Боатенг, Мартинес, Алаба, Мюллер, Рибери, Роббен.

Будет не хватать Лама, Швайнштайгера и Крооса, но надо признать, что нынешняя «Бавария» стала сильнее.

Теперь в центре уже нет вечно пожарящих Данте и ван Бюйтена, вместо них сама надёжность Матс Хуммельс, с лавки можно поднять прогрессирующего Никласа Зюле. Киммих вполне может стать новым Ламом. В середине сказочный выбор — Толиссо, Видаль, Руди, Алькантара. Про группу атаки и говорить нечего. Главное — Роберт Левандовски теперь играет за «ФК Голливуд», а не против. Возможностей для манёвров у Хайнкеса теперь пруд пруди. Важно наконец-то вписать в командную игру Хамеса Родригеса, дать ему постоянную роль, а также научить Комана более серьёзно относиться к футболу, объяснить, что финты — это часть процесса, а не суть игры.

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Главная проблема Анчелотти — он потерял Томаса Мюллера как игрока, делающего результат, забивающего важнейшие мячи. Не нашёл опытный «алленаторе» контакта с баварской звездой. Томас на какое-то время вообще превратился в игрока ротации. При этом, приезжая в сборную, Мюллер снова был одним из главных на поле, регулярно забивал. Это говорит о том, что он не снизил к себе требований, он по-прежнему звезда. Хайнкес должен сделать так, чтобы Мюллер снова стал своим в «Баварии», начал забивать. При прошлом опыте совместной работы наставник не запирал Мюллера на фланге, позволял ему перемещаться по всему фронту атаки. Скажете, что это не так важно? А посмотрите на преображение Кокорина при Манчини, Луческу же держал его в клетке на краю поля. Мюллер, судя по фото с тренировки «Баварии», безумно рад возвращению Хайнкеса. А это значит, что скоро мы увидим его прежнего.

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Следующая проблема — состояние Давида Алабы. К сожалению, он уже не тот, каким был в момент ухода Хайнкеса. Австрийцу явно не пошли на пользу эксперименты с переводом в центр обороны. Он захандрил, перестал быть футболистом, который в каждом матче демонстрирует свой класс. Пошли травмы. Но при Хайнкесе Алаба вырос в одного из лучших левых защитников Европы. И опытнейший тренер должен знать, как мотивировать свою креатуру.

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Итак, что мы имеем. План для Хайнкеса на ближайшее время: реинкарнация Мюллера и Алабы, вживление в команду Хамеса Родригеса, настройка ротации и общая встряска команды. На унылую физиономию Анчелотти у мюнхенцев уже не было сил смотреть. А бодрый старичок Хайнкес щедро одаривает всех улыбками. Он уверен в себе, про футбол знает всё. Лигу чемпионов немецкий ветеран, родившийся, кстати, в день нашей победы 9 мая 1945 года, выигрывал с промежутком в 15 лет.

Сейчас он получил на руки команду, которая на бумаге сильнее предыдущей. Так почему бы не выиграть требл снова? Отыграть 5 очков у Дортмунда в Бундеслиге? Так это плёвое дело. В Кубке Германии и в Лиге чемпионов сезон только начался. Сюжет будет раскручиваться уже после новогодних праздников и каникул. Так что время сделать из «Баварии» ту самую пресловутую машину у известного конструктора Хайнкеса есть.

Бавария
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