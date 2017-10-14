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«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
Стали известны стартовые составы на матч восьмого тура АПЛ «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед».
Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.
«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Хендерсон, Вейналдум, Джан, Салах, Коутиньо, Фирмино.
«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия, Джонс, Смоллинг, Дармиан, Эррера, Матич, Янг, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.