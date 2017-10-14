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10:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Атырау» никогда не выигрывал у «Кайрата» в Кубке Казахстана

«Атырау» неудачно противостоял «Кайрату» в предыдущих кубковых матчах по футболу, сообщает KazFootball.kz.

Нынешние финалисты пять раз встречались между собой в рамках Кубка страны. И во всех пяти матчах победу одерживали футболисты алматинского клуба.

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Впервые команды встретились в 2001 году в полуфинале. Обе встречи завершились с одинаковым счетом 1:0.

​Затем соперники сыграли спустя 13 лет на стадии четвертьфинала. Встреча в Атырау завершилась победой гостей — 3:1.

В прошлом году команды встретились в полуфинале, и снова «Кайрат» оказался удачливее — 1:0 и 3:0.

«Кайрат» — «Атырау» 5 /+5=0−0/ 9−1.

2001 год. ½ финала. 1:0 (А. Алиев), 1:0 (Агабаев).

2014 год. 1,4 финала. 3:1 (Дарабаев, Исламхан, Кнежевич — Трифунович).

2016 год. ½ финала. 1:0 (Куат). 3:0 (Суюмбаев, Аршавин, Асеведо).

Отметим, что финал Кубка страны «Кайрат» — «Атырау» пройдет 14 октября на Центральном стадионе имени Кобланды Батыра (Актобе). Начало — в 19:00 по времени Астаны.

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