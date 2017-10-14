Моуринью vs Гвардьола. Битва за величие
В английской
В английской
ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
Помните, чем вы занимались 13 мая 2012 года? А Роберто Манчини помнит. Около пяти вечера по Гринвичу нынешний тренер «Зенита» тонул в объятиях тренеров и футболистов «Манчестер Сити». Только что «горожане» впервые за 44 года стали чемпионами Англии и попутно перекрасили алую часть города в траурный черный.
«МЮ» сэра Алекса Фергюсона в последнем туре нужно было сыграть лучше соседей. Свою часть работы «красные дьяволы» выполнили: гол Руни принес им выездную победу над «Сандерлендом», но после финального свистка футболисты остались на газоне и ждали новостей из Манчестера. Фергюсон нервно жевал жвачку, Скоулз и Фердинанд о
«Манчестер Сити» проигрывал аутсайдеру чемпионата «КПР» со счетом 1:2, когда началась первая из пяти добавленных минут. На второй Сильва подал угловой точно на голову Джеко, но нужен был еще один гол. И команда Манчини его забила. В истории навсегда останется пронзительный крик комментатора Sky Мартина Тайлера на четвертой добавленной минуте: «Агуэро-о-о-о!..» Аргентинец принес эпохальную победу «Сити» и получил почетное прозвище «90+4». Многие болельщики даже сделали себе футболку и татуировки со временем гола — 93:20.
Ту огненную развязку сейчас в Англии вспоминают все. Связь между тем сезоном и нынешним прямая: тогда после семи туров в
ВЫСОКИЕ СТАВКИ
Пять с половиной лет — это много. В каждой команде остались футболисты, которые помнят тот безумный эндшпиль. За «Юнайтед» играли де Хеа, Джоунс, Валенсия и Кэррик, за «Сити» — Компани, Яя Туре, Сильва и Агуэро-о-о-о. Но тренеры давно сменились, причем не один раз. Зато сейчас во главе команд стоят люди, между которыми существует мощный конфликт, как между голубой и красной половинами Манчестера. Поэтому текущая чемпионская гонка еще зрелищнее, а проигравший в ней тренер понесет серьезные репутационные потери.
Моуринью и Гвардьола вместе работали в «Барселоне» с 1996-го по 2000-й год — португалец был ассистентом сэра Бобби Робсона и Луи ван Гала, а каталонец играл за
Что потерял Фергюсон? Ничего, он так и остался легендой, его монументальность не пошатнулась, а Манчини до него не дотянулся.
Чем рискует Гвардьола? Собственным местом в истории. Часть болельщиков не признает заслуг Пепа, потому что до Англии он работал в двух
Чем рискует Моуринью? Статусом. Когда ты ведешь себя вызывающе на
ЛИЧНАЯ НЕПРИЯЗНЬ
Открытым раздором назвать отношения Пепа с Жозе нельзя. Для Моуринью враг номер один — это Венгер, а для Гвардьолы — Ибрагимович. Скорее, это холодная война со всеми ее атрибутами — словесной перепалкой, ледяными взглядами, нападениями на союзников. Все помнят, как Моуринью ткнул в глаз покойному сейчас Тито Виланове. Не имеет значения, что португалец публично извинялся перед
Руки друг другу они обычно пожимают, не глядя в глаза, и при этом сжимают губы — явный признак сдержанной агрессии. А как
За 3 года работы в Испании с «Реалом» Моуринью выиграл 3 трофея (чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании). Гвардьола за 4 сезона обогатил «Барселону» на 14 титулов, в том числе на 6 международных.
После проигранного «Реалу» финала Кубка Испании-2011 Гвардьола позволил себе выразить недовольство действиями арбитров, а Моуринью его высмеял: «Раньше были лишь две группы тренеров: одни не обсуждали судейство, другие, в том числе я, критиковали арбитров за ошибки. Но сейчас появилась группа имени Гвардьолы — в ней люди осуждают рефери, принявших верные решения. Это
Каталонец отвечал: «В
СТОЛКНОВЕНИЕ СТИЛЕЙ
«Красота футбола зависит от тренера, — отмечал Пеп. — Мне кажется, что Моуринью предпочитает результат зрелищу». Гвардьола и сейчас того же мнения, что и несколько лет назад — пару недель назад интервью у тренера «Манчестер Сити» брал звездный ведущий BBC Гари Линекер, и каталонец в этой беседе нелестно отозвался об игровом стиле своего визави: «Челси» и «Тоттенхэм», к примеру, любят играть и хотят играть, а «Юнайтед» выбирает длинные передачи, ради которых использует Феллаини и Погба. Хотя это достаточно качественные футболисты, чтобы играть иначе.
Манчестерские клубы лидируют, но к вершине они подбирались разными путями. Простая статистика WhoScored: «Сити» забил больше всех в результате позиционных атак (18 мячей), «Юнайтед» чаще всех реализовывал стандартные положения (6 раз). «Сити» — лучший по числу коротких передач в среднем за игру (624), «Юнайтед» — только пятый (475). «Сити» владеет мячом 63,8 процента времени (1 место), «Юнайтед» — 54,8 (6 место). По числу быстрых атак «МЮ» занимает второе место в лиге (18), по числу позиционных — восьмое (67).
У них даже отношение к мальчикам, подающим мячи, разное:
Они разные, но эти отличия и делают их значимыми, интересными, большими тренерами. Но пока не великими. Величие нужно заслужить.