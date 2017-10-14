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01:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Моуринью vs Гвардьола. Битва за величие

В английской премьер-лиге двоевластие: с солидным отрывом лидируют пока непобедимые «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». А возглавляющие их тренеры участвуют в отдельной дуэли. Победителя неофициально будут считать лучшим не только в Англии, но и в мире.

Источник: Спорт-Экспресс

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Помните, чем вы занимались 13 мая 2012 года? А Роберто Манчини помнит. Около пяти вечера по Гринвичу нынешний тренер «Зенита» тонул в объятиях тренеров и футболистов «Манчестер Сити». Только что «горожане» впервые за 44 года стали чемпионами Англии и попутно перекрасили алую часть города в траурный черный.

«МЮ» сэра Алекса Фергюсона в последнем туре нужно было сыграть лучше соседей. Свою часть работы «красные дьяволы» выполнили: гол Руни принес им выездную победу над «Сандерлендом», но после финального свистка футболисты остались на газоне и ждали новостей из Манчестера. Фергюсон нервно жевал жвачку, Скоулз и Фердинанд о чем-то шептались, а болельщики «МЮ» вызванивали друзей, чтобы быстрее узнать новости.

«Манчестер Сити» проигрывал аутсайдеру чемпионата «КПР» со счетом 1:2, когда началась первая из пяти добавленных минут. На второй Сильва подал угловой точно на голову Джеко, но нужен был еще один гол. И команда Манчини его забила. В истории навсегда останется пронзительный крик комментатора Sky Мартина Тайлера на четвертой добавленной минуте: «Агуэро-о-о-о!..» Аргентинец принес эпохальную победу «Сити» и получил почетное прозвище «90+4». Многие болельщики даже сделали себе футболку и татуировки со временем гола — 93:20.

Ту огненную развязку сейчас в Англии вспоминают все. Связь между тем сезоном и нынешним прямая: тогда после семи туров в премьер-лиге тоже лидировали клубы из Манчестера с идентичными показателями — шесть побед, одна ничья, ноль поражений. Правда, по дополнительным показателям впереди находился «Юнайтед», а не «Сити», но кто считает разность мячей после семи игр?

ВЫСОКИЕ СТАВКИ

Пять с половиной лет — это много. В каждой команде остались футболисты, которые помнят тот безумный эндшпиль. За «Юнайтед» играли де Хеа, Джоунс, Валенсия и Кэррик, за «Сити» — Компани, Яя Туре, Сильва и Агуэро-о-о-о. Но тренеры давно сменились, причем не один раз. Зато сейчас во главе команд стоят люди, между которыми существует мощный конфликт, как между голубой и красной половинами Манчестера. Поэтому текущая чемпионская гонка еще зрелищнее, а проигравший в ней тренер понесет серьезные репутационные потери.

Моуринью и Гвардьола вместе работали в «Барселоне» с 1996-го по 2000-й год — португалец был ассистентом сэра Бобби Робсона и Луи ван Гала, а каталонец играл за сине-гранатовых.

Что потерял Фергюсон? Ничего, он так и остался легендой, его монументальность не пошатнулась, а Манчини до него не дотянулся.

Чем рискует Гвардьола? Собственным местом в истории. Часть болельщиков не признает заслуг Пепа, потому что до Англии он работал в двух командах-гигантах. В Испании у «Барселоны» был только один соперник, а в команде играли Месси, Хави и Иньеста. В Германии «Бавария» вообще боролась только с собой, а в Лиге чемпионов Гвардьола с ней не добрался даже до финала. В Англии же каталонцу чуть ли не через тур приходится встречаться с прямым конкурентом. И первый год работы в клубе тренер провалил — впервые в карьере Пеп за целый сезон выиграл столько же трофеев, сколько волос на его голове.

Чем рискует Моуринью? Статусом. Когда ты ведешь себя вызывающе на пресс-конференциях и в общении с оппонентами, то должен быть не только уверен в себе на сто процентов. Ты должен доказывать свое превосходство делом — и только тогда тебя простят одиозность. В прошлом сезоне увертливому португальцу удалось выиграть целых три малых трофея (Суперкубок Англии, Кубок лиги, Лига Европы) и попасть в Лигу чемпионов, но «Юнайтед» завалил кампанию в премьер-лиге. Для Моуринью важно всегда оставаться лучшим, поэтому нынешний сезон для него значит очень многое. Одну дуэль Гвардьоле он уже проиграл — в Испании. Если и в Англии каталонец будет более успешен, то аргументов у поклонников португальца будет существенно меньше.

ЛИЧНАЯ НЕПРИЯЗНЬ

Открытым раздором назвать отношения Пепа с Жозе нельзя. Для Моуринью враг номер один — это Венгер, а для Гвардьолы — Ибрагимович. Скорее, это холодная война со всеми ее атрибутами — словесной перепалкой, ледяными взглядами, нападениями на союзников. Все помнят, как Моуринью ткнул в глаз покойному сейчас Тито Виланове. Не имеет значения, что португалец публично извинялся перед экс-тренером «Барселоны» и помирился с ним. Факт не забудет никто.

Руки друг другу они обычно пожимают, не глядя в глаза, и при этом сжимают губы — явный признак сдержанной агрессии. А как по-другому? По вечным пикировкам португальца и каталонца понятно, что они уж точно не пьют вино по вечерам.

За 3 года работы в Испании с «Реалом» Моуринью выиграл 3 трофея (чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании). Гвардьола за 4 сезона обогатил «Барселону» на 14 титулов, в том числе на 6 международных.

После проигранного «Реалу» финала Кубка Испании-2011 Гвардьола позволил себе выразить недовольство действиями арбитров, а Моуринью его высмеял: «Раньше были лишь две группы тренеров: одни не обсуждали судейство, другие, в том числе я, критиковали арбитров за ошибки. Но сейчас появилась группа имени Гвардьолы — в ней люди осуждают рефери, принявших верные решения. Это что-то новенькое».

Каталонец отвечал: «В пресс-центре “Реала” он босс. Здесь ему нет равных, я не могу тягаться с ним. Если “Барселоне” нужен тренер, который может участвовать в подобных словесных соревнованиях, то клубу нужно найти другого тренера. Я не буду вступать в эту борьбу». Позже Моуринью с удовольствием продолжил «словесные соревнования» и выдал цитату на грани фола: «Когда тебе нравится то, что ты делаешь, волосы не выпадают. А Гвардьола лыс — он не получает удовольствие от футбола».

СТОЛКНОВЕНИЕ СТИЛЕЙ

«Красота футбола зависит от тренера, — отмечал Пеп. — Мне кажется, что Моуринью предпочитает результат зрелищу». Гвардьола и сейчас того же мнения, что и несколько лет назад — пару недель назад интервью у тренера «Манчестер Сити» брал звездный ведущий BBC Гари Линекер, и каталонец в этой беседе нелестно отозвался об игровом стиле своего визави: «Челси» и «Тоттенхэм», к примеру, любят играть и хотят играть, а «Юнайтед» выбирает длинные передачи, ради которых использует Феллаини и Погба. Хотя это достаточно качественные футболисты, чтобы играть иначе.

Манчестерские клубы лидируют, но к вершине они подбирались разными путями. Простая статистика WhoScored: «Сити» забил больше всех в результате позиционных атак (18 мячей), «Юнайтед» чаще всех реализовывал стандартные положения (6 раз). «Сити» — лучший по числу коротких передач в среднем за игру (624), «Юнайтед» — только пятый (475). «Сити» владеет мячом 63,8 процента времени (1 место), «Юнайтед» — 54,8 (6 место). По числу быстрых атак «МЮ» занимает второе место в лиге (18), по числу позиционных — восьмое (67).

У них даже отношение к мальчикам, подающим мячи, разное: как-то команда Моуринью играла в гостях у «Кристал Пэлас», и португалец пожурил болл-боя за то, что он медленно вводил мяч в игру. А Гвардьола недавно подозвал к себе мальчика на «Этихаде» и с минуту давал ему указания.

Они разные, но эти отличия и делают их значимыми, интересными, большими тренерами. Но пока не великими. Величие нужно заслужить.

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