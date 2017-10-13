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00:39 (мск), источник: Р-Спорт

Футболисты «Штутгарта» вырвали победу у «Кельна» в матче чемпионата Германии

«Штутгарт» взял верх над «Кельном» в матче восьмого тура чемпионата немецкого футбольной бундеслиги.

Встреча, состоявшаяся в Штутгарте в пятницу, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Анастасиос Донис (38-я минута) и Шадрак Аколо (90), у гостей на 77-й отличился Доминик Хайнц (77). Защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш получил желтую карточку на 63-й минуте.

«Штутгарт» с 10 очками после 8 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице, «Кельн» (1) идет последним.

Штутгарт 2:1
Первый тайм: 1:0
Кельн
13.10.2017, 21:30 основной раунд: 8-й тур Mercedes-Benz-Arena
Главные тренеры
Ханнес Вольф Петер Штегер
Голы
38′ Анастасиос Донис (С. Теродде) 14
90+4′ Чадрак Аколо (А. Бек) 19
3 Доминик Хайнц (С. Цоллер) 77′
Составы
Рон-Роберт Цилер 16
Деннис Аого 3
Тимо Баумгартль 5
Бенжамен Павар 21
Хольгер Бадштубер 28
85′ Сантьяго Аскасибар 6
Орель Мангаля 23
Симон Теродде 9
18′ Марцин Каминьски 35
Андреас Бек 32
61′ Йосип Брекало 7
90+4′ Чадрак Аколо 19
80′ Анастасиос Донис 14
Даниэль Гинчек 33
1 Тимо Хорн
3 Доминик Хайнц
4 Фредерик Серенсен 33′
24 Лукас Клюнтер 75′
21 Леонардо Биттенкурт
33 Маттиас Леманн
11 Симон Цоллер
13 Юя Осако
8 Милош Йоич 66′
19 Серу Гирасси
20 Салих Озджан 45′
39 Клаудио Писарро
34 Константин Рауш 72′ 63′
29 Тим Хандверкер
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 17
7 Удары в створ 3
5 Угловые 5
13 Фолы 13
Судьи
Главный судья Беньямин Кортус (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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