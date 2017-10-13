Футболисты «Штутгарта» вырвали победу у «Кельна» в матче чемпионата Германии

Встреча, состоявшаяся в Штутгарте в пятницу, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Анастасиос Донис (38-я минута) и Шадрак Аколо (90), у гостей на 77-й отличился Доминик Хайнц (77). Защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш получил желтую карточку на 63-й минуте.