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Футболисты «Штутгарта» вырвали победу у «Кельна» в матче чемпионата Германии
«Штутгарт» взял верх над «Кельном» в матче восьмого тура чемпионата немецкого футбольной бундеслиги.
«Штутгарт» взял верх над «Кельном» в матче восьмого тура чемпионата немецкого футбольной бундеслиги.
Встреча, состоявшаяся в Штутгарте в пятницу, закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, у которых голы забили Анастасиос Донис (38-я минута) и Шадрак Аколо (90), у гостей на 77-й отличился Доминик Хайнц (77). Защитник «Кельна» и сборной России Константин Рауш получил желтую карточку на 63-й минуте.
«Штутгарт» с 10 очками после 8 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице, «Кельн» (1) идет последним.
|Ханнес Вольф
|Петер Штегер
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|17
|7
|Удары в створ
|3
|5
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|13
|Главный судья
|Беньямин Кортус (Германия)